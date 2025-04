Fot. Fotolia

Co sprzyja wystąpieniu cukrzycy?

Cukrzyca to jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych w dzisiejszym świecie – zauważają twórcy aplikacji dla cukrzyków Diabetee. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę, według danych raportu „Cukrzyca – ukryta pandemia”, cierpi ponad 3 mln osób, z czego rocznie z jej powodu umiera 21 tysięcy ludzi. Cukrzyca kosztuje Polaków blisko 7 miliardów złotych.

Według przewidywań ekspertów wspomniane liczby będą cały czas rosnąć. Przyczynia się do tego dzisiejszy styl życia, którego efektem jest zbyt mała ilość aktywności fizycznej oraz złe odżywianie.

Pędząc za codziennymi obowiązkami nie zastanawiamy się co jemy, a codzienna pogoń na przystanek autobusowy nie zastąpi regularnego treningu. Według danych CBOS 17% polskiego społeczeństwa jest otyłych, a 34% walczy z nadwagą. A właśnie otyłość to jeden z powodów wystąpienia cukrzycy.

Cukrzyca – choroba przewlekła

Cukrzyca to choroba przewlekła, to znaczy, że jej skutki możemy odczuwać nawet do końca życia. Co nie oznacza jednak, że nie możemy przy przestrzeganiu określanych zasad, normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Z pewnością wielu z nas zna wśród swojej rodziny, znajomych osoby z cukrzycą, które, normalnie pracują, uczą się i rozwijają swoje pasje.

Jednak jeżeli zauważyłeś u siebie utratę wagi, wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, osłabienie, zmiany ropne skóry, stany zapalne narządów moczowo-płciowych to warto udać się do lekarza i zbadać poziom cukru we krwi.

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prawidłowa glikemia na czczo mieści się w przedziale 70-99 mg/dl.

Leczenie cukrzycy

Najczęściej spotykane są dwa typy cukrzycy: typu 1 oraz typu 2. Pierwsza z nich charakteryzuje się całkowitym brakiem insuliny. Drugi typ wiąże się z narastającą insulinoopornością. Leczenie cukrzycy odbywa się w konsultacji z lekarzem na cztery sposoby:

leczenie farmakologiczne,

dieta,

aktywność fizyczna,

edukacja.

Cukrzycę typu 1 leczy się insuliną podawaną podskórnie wielokrotnie w ciągu doby. W przypadku cukrzycy typu 2 na samym początku leczenia podawane są leki doustne, a dopiero później może okazać się koniecznie leczenie za pomocą insuliny. Kolejnym punktem leczenia jest odpowiednia dieta.

Podczas diety warto stosować zasadę pięciu posiłków. Organizm potrzebuje racjonalnego odżywiania. Nie wiąże się ono jednak tylko z dostarczeniem odpowiednich składników odżywczych, ale również racjonalnym rozłożeniem posiłków w ciągu dnia.

Wszyscy wiemy, że nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia, co nie oznacza, że możemy jeść wszystko i zawsze. Po zjedzeniu jednego posiłku zaleca się odczekanie 3-4 godzin nim spożyjemy kolejny.

Zapewne pamiętamy jak nasze mamy mówiły, że śniadanie jest najważniejszą częścią dnia i jest to zdecydowanie prawda. Pierwszy posiłek dnia powinniśmy zjeść maksymalnie godzinę po przebudzeniu, co nie tylko dobrze wpłynie na nasz organizm, ale i poprawi samopoczucie na resztę dnia, wszak „Polak głodny – Polak zły”. Kolację jemy natomiast na trzy godzinny przed pójściem spać.

Masz cukrzycę? Uprawiaj sport, ale z umiarem

Istotną rolę w prawidłowej kontroli glikemii odgrywa uprawianie sportu. Zanim jednak zdecydujemy się być drugim Adamem Małyszem pamiętajmy, że diabetycy powinni podejmować umiarkowany wysiłek, czyli taki podczas którego jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać z drugą osobą.

Idealne będą tutaj takie dyscypliny sportowe jak pływanie, jazda na rowerze, bieg, a w okresie zimowym jazda na nartach. Jeżeli w naszej miejscowości nie ma gdzie zjeżdżać, to wybierzmy się na łyżwy.

Wysiłek fizyczny pozwala na zredukowanie stresu, który negatywnie wpływa na poziom glukozy we krwi. Sport wzmacnia także nasz organizm i powoduje poprawę nastroju. Dlatego po przeczytaniu tego tekstu warto wyjść na świeże powietrze i troszkę rozruszać organizm.

Źródło: Materiały prasowe dotPR

