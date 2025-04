Fot. Fotolia

Cukrzyca typu 2 a otyłość

Typ 2 to najczęściej występująca dziś postać cukrzycy. Charakteryzuje się ona tak zwaną insulinoopornością, czyli obniżoną wrażliwością organizmu na działanie insuliny – hormonu odpowiedzialnego za transportowanie cukru do wszystkich komórek. – "W początkowej fazie choroby trzustka wydziela insulinę w większej ilości, by sprostać zwiększonym przez insulinooporność potrzebom. Nie jest jednak w stanie utrzymać tej produkcji na wysokim poziomie przez dłuższy czas.

W efekcie z czasem pacjent zaczyna zmagać się z niedoborem insuliny, gospodarka węglowodanowa ulega załamaniu i mamy do czynienia z hiperglikemią" – tłumaczy prof. Maciej Kielar, kierownik Kliniki Leczenia Otyłości w szpitalu Medicover. Na zachorowanie są narażone przede wszystkim osoby genetycznie obciążone zaburzeniami wydzielania lub działania insuliny.

Ryzyko rośnie też wraz ze wzrostem masy ciała – dlatego to schorzenie często towarzyszy otyłości.

Statystyki mówią, że na cukrzycę typu 2 choruje dziś około 200 mln ludzi na całym świecie. Według prognoz do 2025 r. ta liczba wzrośnie do ponad 300 mln.

Operacja bariatryczna - szansa w leczeniu cukrzycy typu 2

"Liczne badania wskazują, że ustąpienie cukrzycy można uzyskać metodami chirurgicznymi. Chirurgia metaboliczna jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią chirurgii laparoskopowej" – mówi prof. Wiesław Tarnowski, chirurg ze szpitala Medicover. Takie zabiegi mają na celu przede wszystkim ograniczenie ilości spożywanego pokarmu, zmniejszenie wchłaniania substancji pokarmowych, rozdzielenia drogi pokarmowej i wydzielniczej w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

– "Z obserwacji naukowych wynika, że po operacji bariatrycznej, właściwie dobranej do rodzaju patologii u pacjenta, istotne klinicznie obniżenie masy ciała pociągało za sobą poprawę wyrównania glikemii u chorych z cukrzycą typu 2. Na lepsze zmieniała się tolerancja węglowodanów, dochodziło też do zwiększenia insulinowrażliwości. W wielu przypadkach chorzy nie muszą po operacji przyjmować insuliny" – mówi prof. Wiesław Tarnowski.

W większości badanych przypadków do remisji cukrzycy prowadził zabieg wyłączenia żołądkowego i to na tę operację bariatryczną zwraca się szczególną uwagę.

Już teraz osoby otyłe mogą korzystać z zalet chirurgicznego leczenia otyłości, które pomaga nie tylko walczyć ze zbędnymi kilogramami, ale również z towarzyszącą im często cukrzycą. – "Potrzeba jednak jeszcze wielu wnikliwych obserwacji i badań zanim cukrzycę typu 2 będzie można leczyć metodami chirurgicznymi także u osób, które nie zmagają się ze zbyt wysoką masą ciała" – podsumowuje prof. Maciej Kielar.

Źródło: Materiały prasowe Wizerunkowo.com/ bj

