Czy cukrzyca jest groźna?

W Polsce około 2,5 mln ludzi choruje na cukrzycę i ich liczba wciąż wzrasta. Dwa razy tyle osób ma stan przedcukrzycowy. Cukrzyca to choroba, która prowadzi do wielu powikłań i jeśli nie wykryjemy jej odpowiednio wcześnie, może doprowadzić do inwalidztwa lub śmierci.