Niepłodność dotyka w podobnym odsetku ludzi wszystkich ras, kultur, osób o różnej pozycji społeczno - ekonomicznej czy wykształceniu. Czy diabetycy są bardziej niż inni narażeni na kłopot z poczęciem dziecka? Czy niepłodność może być powikłaniem cukrzycy?

Niepłodność a insulina

Ponieważ insulina jest hormonem, jej wpływ na inne hormony, w tym bezpośrednio i pośrednio na estrogen, progesteron i testosteron, jest bardzo duży. Równowaga między nimi musi zostać zachowana, aby mechanizmy regulacji mogły sprawnie funkcjonować. W przypadku cukrzycy, kiedy poziom insuliny jest zdecydowanie za niski, aby dostarczyć odpowiednią ilość energii do komórek, rozwijają się powikłania, w tym również niepłodność.

Oporność na insulinę dotyczy nawet dwóch trzecich otyłych kobiet. Większość pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 jest otyłych.

Jak insulina wpływa na otyłość?

Zespół policystycznych jajników

Otyłość i oporność na insulinę są częstymi czynnikami prowadzącymi do niepłodności. Często obserwuje się je w zespole policystycznych jajników. Nawet 1/3 kobiet cierpiących na to schorzenie boryka się z problemem niepłodności.

W zespole policystycznych jajników główną przyczyną braku potomstwa jest rzadkie występowanie lub brak owulacji, czyli uwolnienia komórki jajowej. Schorzeniu towarzyszy często zespół metaboliczny oraz zwiększone stężenie androgenów, czyli męskich hormonów płciowych.

Więcej o powikłaniach cukrzycy dotykających kobiety

Cukrzyca a niepłodność u mężczyzn

Jednym z powikłań cukrzycy jest neuropatia. U mężczyzn może ona prowadzić do uszkodzenia nerwów, a co za tym idzie do zaburzeń erekcji. Możliwe jest również wystąpienie wytrysku wstecznego, czyli do pęcherza moczowego. Wówczas zapłodnienie nie jest możliwe.

Co można zrobić?

Aby przeciwdziałać bezpłodności należy utrzymać idealną wartość glukozy we krwi. Dlatego należy często kontrolować stężenie glukozy we krwi. Należy dojść do stanu, gdy nie będzie pików stężenia glukozy, czyli będzie ona utrzymywana ciągle w zakresach normy.

Ważne jest również utrzymanie prawidłowej masy ciała, poprzez aktywność fizyczną i zdrową dietę, zapewniającą odpowiednią podaż wszystkich niezbędnych składników mineralnych i witamin.

Jeżeli poprawa kontroli cukrzycy i spadek masy ciała nie będą skuteczne, konieczna jest dalsza diagnostyka i terapia.

Niepłodność to niestety nadal temat tabu, a w trudniejszych przypadkach metody skutecznego, przyczynowego leczenia są mało znane.

Jak się leczy cukrzycę - 6 najważniejszych informacji

Ciąża zwiększonego ryzyka

Jeżeli dojdzie do ciąży u pacjentki z cukrzycą, musi ona znaleźć się pod kontrolą lekarzy specjalistów i poradni cukrzycowej dla ciężarnych. Ciąża u chorej na cukrzycę obciążona jest większą ilością powikłań, głównie pod postacią makrosomii, czyli zbyt dużej masy płodu. Niemożliwy bywa poród drogami i siłami natury. Dodatkowo ciąże te obarczone są większym ryzykiem wad wrodzonych u płodu. Cukrzyca ciążowa może dać powikłania, dlatego zawsze przyszła mama musi być pod troskliwą opieką lekarza.

