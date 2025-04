W czasie ćwiczeń osoba chorująca na cukrzycę nie może doprowadzić się do stanu niedocukrzenia, czyli tzw. hipoglikemii.

Pod żadnym warunkiem nie mogą ćwiczyć osoby, które mają ponadnormatywne stężenie glukozy we krwi oraz obecność acetonu w moczu. Powinny najpierw znormalizować poziom glukozy we krwi i wyrównać cukrzycę poprzez wstrzyknięcie insuliny, bądź korektę leczenia farmakologicznego.

Jak zapobiec hiperglikemii podczas wysiłku

robimy wywiad odnośnie leczenia farmakologicznego (czy dana osoba jest leczona insuliną);

przed zajęciami mierzymy poziom stężenia glukozy we krwi;

jeżeli poziom glukozy jest zbyt niski, zaleca się spożycie pokarmu z dużą ilością węglowodanów;

w przypadku dłuższego wysiłku, np. kilkugodzinnego spaceru należy zabrać ze sobą kanapki, batoniki, słodkie napoje;

kiedy pokażą się efekty niedocukrzenia (senność, zawroty głowy, ból brzucha) należy w trybie natychmiastowym napić się słodzonego napoju oraz zjeść kanapkę bądź batona;

po zakończeniu wysiłku wskazane jest zmierzenie poziomu glukozy we krwi ponieważ nawet kilka godzin po ćwiczeniach może wystąpić silne niedocukrzenie. W zależności od wyniku należy zjeść pokarm odpowiednio obfity w węglowodany.

Sporty i ćwiczenia wskazane dla cukrzyków

pływanie (w basenie ze względów bezpieczeństwa),

spokojny taniec,

niezbyt szybki spacer,

rekreacyjna, spokojna jazda na rowerze,

łyżwiarstwo,

wiosłowanie,

marsz

gimnastyka połączona z ruchem.

Osoby chore na cukrzycę powinny uprawiać regularną aktywność fizyczną o małej intensywności. Kiedy odczują nadmierne zmęczenie, powinny zwolnić tempo lud odpocząć. Samoobserwacja zachowań organizmu podczas treningu jest najlepszym sposobem na to, aby był on bezpieczny. Nadmierne pocenie się, uczucie zmęczenia, przyspieszony oddech są reakcjami dającymi znak o tym, że nasz trening jest zbyt forsujący, a poziom glukozy we krwi spada.

Czy diabetyk może biegać?

Jeżeli lekarz uzna, że stan pacjenta na to pozwala, diabetyk czuje się dobrze, można uprawiać bardziej wymagające sporty typu bieganie, fitness. Wszystko zależy od kondycji i etapu rozwoju cukrzycy.

Zalecane ćwiczenia dla osób chorych na cukrzycę

Ćwiczenie palców nóg:

złap rękoma oparcie fotela;

unoś się i opadaj na palcach na zmianę.

Powtórz ćwiczenie 20 razy.

Wymachy nogą

rękoma przytrzymaj się brzegu stołu,

stań na jednej nodze na niewielkim podwyższeniu, np. na książce,

druga nogą zrób 10 wymachów, w górę i w dół,

powtórz to samo ćwiczenie na drugą nogę.

Przysiady

rękoma przytrzymaj się krzesła,

powoli ukucnij, mając wyprostowane plecy.

Naciąganie mięśni łydki

rękoma oprzyj się o ścianę,

stań w lekkim rozkroku,

ugnij ramiona, mając proste kolana i plecy bez podnoszenia pięt.

Ćwiczenie wykonaj 10 razy.

Spacer

spaceruj codziennie od 30 do 60 minut.

