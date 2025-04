Charakterystycznym objawem dla obu rodzajów cukrzycy jest wysoki poziom cukru we krwi. Dlatego regularne badanie poziomu glukozy pozwala wyłapać chorobę na jej wczesnym etapie, jeszcze zanim pojawią się fizyczne symptomy cukrzycy.

Wiele objawów cukrzycy typu 1 i typu 2 jest podobnych. Różnice widać w ich natężeniu i w czasie rozwoju choroby.

Kto może zachorować na cukrzycę?

Na cukrzycę typu 1 chorują zazwyczaj dzieci i młodzież, najczęściej w wieku 10-14 lat. Rzadko zdarza się by ta choroba ujawniła się w wieku dorosłym. Osoby w starsze chorują raczej na cukrzycę typu 2, a częstość jej występowania wyraźnie rośnie powyżej 55 roku życia.

Na czym polegają różnice w cukrzycy typu 1 i cukrzycy typu 2?

Cukrzyca typu 1 jest chorobą, w której układ odpornościowy pacjenta z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn rozpoznaje komórki beta trzustki jako wrogów. Następnie niszczy je podobnie jak niszczy komórki bakterii czy wirusy. Komórki beta są odpowiedzialne za produkcję i wydzielanie insuliny. Gdy przestają działać zaczyna brakować insuliny.

Inaczej wygląda powstawanie cukrzycy typu 2. Tutaj mamy do czynienia z różnymi czynnikami takimi jak otyłość, mała ilość ruchu, zła dieta czy przyjmowanie leków, które powodują, że spada wrażliwość tkanek na działanie insuliny. Zjawisko to nazywa się insulinooporność. Początkowo trzustka jest w stanie zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na ten hormon, ale przy wzmożonym obciążeniu dochodzi w końcu do wyczerpania się jej zasobów. Prowadzi to do wzrostu poziomu cukru we krwi.

Różne tempo rozwoju cukrzycy typu 1 i typu 2

Typ 1 cukrzycy charakteryzuje się gwałtownym rozwojem objawów. Narastają one w ciągu 1-2 miesięcy lub szybciej. Choroba ujawnia się gdy zniszczonych zostanie 90% komórek beta i od początku towarzyszy im znaczna hiperglikemia (podwyższony poziom cukru we krwi). Typ 2 cukrzycy cechuje się natomiast powolnym, czasem wieloletnim przebiegiem. Często brakuje klasycznych objawów takich jak wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu czy utrata masy ciała. Niestety, u wielu osób cukrzycę typu II rozpoznaje się za późno, by zapobiec wystąpieniu powikłań.

Czym się różni cukrzyca od cukrzycy ciążowej?

Możliwości leczenia cukrzycy typu 1 i typu 2

Ze względu na całkowity niedobór insuliny w cukrzycy typu 1 musi ona być ona w pełni dostarczana z zewnątrz. Rodzaj leczenia u pacjentów z cukrzycą typu 2 i z insulinoopornością zależy natomiast od tego, czy trzustka pacjenta jest jeszcze w stanie choć trochę produkować insulinę. Kluczowa w terapii staje się właściwa dieta i zrzucenie zbędnych kilogramów. Stosuje się także tzn. doustne leki przeciwcukrzycowe. Działają one pobudzająco na pracę trzustki i zwiększając wrażliwość tkanek na działanie insuliny. Dopiero gdy te środki zawodzą stosuje się insulinę, zwykle w niższej dawce niż u pacjentów z cukrzycą typu 1.

