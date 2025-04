fot. Fotolia

Cukrzyca – groźna choroba?

Cukrzyca powoduje naprawdę poważne komplikacje. Tak zwana retinopatia cukrzycowa to uszkodzenie siatkówki, najbardziej skrajną postacią powikłań cukrzycowych może być nawet ślepota. Cukrzyca może doprowadzić również do zaburzeń pracy serca, problemów z ciśnieniem. Jednym ze schorzeń, których odstawę stanowi cukrzyca jest Zespół Stopy Cukrzycowej – to zaburzenie unerwienia stóp, które może doprowadzić do powstawania licznych urazów, trudno gojących się owrzodzeń, infekcji tkanek głębokich, mogących ostatecznie doprowadzić do martwicy.

Redukcja masy ciała zmniejsza ryzyko cukrzycy

Wiele badań nad problemem cukrzycy pokazuje, że redukcja masy ciała przez zmianę sposobu żywienia oraz zwiększenie aktywności fizycznej znacznie poprawia pracę trzustki oraz zmniejsza insulinoodporność, co sprawia, że wiele osób ma ogromna szansę na przezwyciężenie tego właśnie problemu.

"W mojej pracy z pacjentami zaobserwowałem wielokrotnie, że zrzucenie zbędnych kiligramów korzystnie wpływało większość parametrów życiowych jak: normalizacja ciśnienia tętniczego, doprowadzenie do normy poziomu trój glicerydu i cholesterolu, wyzwolenie ogromnego entuzjazmu i wzmocnienia psychologicznego. Po zastosowaniu odpowiednio dobranej diety często okazuje się, że po kilku miesiącach i kilkunastu lub kilkudziesięciu zrzuconych kilogramach pacjenci mogą odstawić przyjmowane wcześniej leki na cukrzycę" – podkreśla Konrad Gaca.

Jak zapobiec wystąpieniu cukrzycy?

Pamiętaj o:

regularnych posiłkach

odpowiedniej kompozycji białek, węglowodanów i tłuszczów

śniadaniu

białkowej kolacji

rezygnacji z soli i cukru

wodzie

jedzeniu odpowiednich tłuszczy (najbardziej wartościowe są tłuszcze nienasycone).

"Jedzenie może być pysznym sposobem spędzania czasu ze znajomymi i rodziną. To co jemy może być zarówno naszym sprzymierzeńcem jak i wrogiem. Ważną kwestią jest tutaj umiar i odpowiednie zestawianie ze sobą produktów. Ograniczeniu soli oraz cukru w naszym menu. Nie zapominajmy również o regularnym treningu. Dlaczego? Ponieważ przynosi on jednocześnie dwie korzyści – nie tylko pomaga nam w regulacji wagi ciała, ale również bezpośrednio poprawia wrażliwość na insulinę i usprawnia metabolizm glukozy, zwłaszcza w mięśniach" – mówi Konrad Gaca.

