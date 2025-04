Choroby serca u diabetyków pojawiają się wcześniej niż u osób zdrowych i są jednymi z wielu powikłań cukrzycy. Wysokie stężenie cukru we krwi ułatwia tworzenie się płytek miażdżycowych, stopniowo zwężających średnicę naczyń wieńcowych. Zmiana w obrębie metabolizmu komórek serca powoduje zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze przy ograniczonym dopływie krwi. Jest to przyczyna niedokrwienia mięśnia sercowego, które może skutkować zawałem serca, niewydolnością krążenia i nagłą śmiercią sercową.

Neuropatia cukrzycowa oznacza zmniejszenie odczuwania bólu u osób z cukrzycą. Nie dzieje się tak u wszystkich cukrzyków, ale ten stan dotyczy dużej ich części. U cukrzyków choroba niedokrwienna serca może przebiegać bezobjawowo, co utrudnia rozpoznanie oraz opóźnia leczenie. U diabetyków mogą nie występować bóle w klatce piersiowej, co sprawia, ze nie zgłaszają się oni do lekarza. Najpoważniejszym problemem w przypadku zawału serca jest u nich właśnie brak bólu, który jest pierwszym symptomem tej choroby.

U cukrzyków mogą natomiast występować objawy nieswoiste:

lęk,

osłabienie,

dyskomfort w obrębie pleców, szyi, ramion czy brzucha.

Również zawroty głowy czy nudności wymagają rozróżnienia z ostrym niedokrwieniem serca u cukrzyków. Tak jak w przypadku osób o normalnych wartościach glikemii, duszność i pocenie się mogą być objawami najlepiej identyfikującymi zawał serca.

W niektórych przypadkach zaawansowanej choroby niedokrwiennej serca lekarz prowadzący może zdecydować o zamianie leków doustnych na terapię insulinową. Zapotrzebowanie na insulinę może znacząco zmieniać się w trakcie silnych epizodów lub zawału serca. Najważniejsze jest utrzymanie wartości glukozy we krwi na normalnym poziomie i zapobieganie wahaniom. Istotne jest również unormowanie stężenia hemoglobiny glikowanej, która mówi nam o długotrwałych poziomach glukozy we krwi. Po unormowaniu stanu ogólnego lekarz może zadecydować o powrocie do leków doustnych.

Ryzyko zawału serca u pacjentów ze diagnozowaną cukrzycą jest bardzo duże. Diabetycy muszą więc zwracać szczególną uwagę na kontrolę ogólnego stanu zdrowia oraz szybką reakcję w przypadku pojawienia się niepokojących objawów.

