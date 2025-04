Cukrzyk do operacji nie musi być na czczo?

Dlaczego przygotowanie do operacji u cukrzyka jest bardziej skomplikowane niż u osoby o normalnych wartościach glikemii? Odpowiedzialny jest za to układ hormonalny, który u cukrzyka nie funkcjonuje prawidłowo. Niedostateczne stężenie insuliny sprawia, iż poziomy glukozy ulegają wahaniu. U osoby chorej na cukrzycę pozostawanie na czczo jest szczególnie groźne i wymaga nadzoru medycznego.

Reklama

Cukrzyk w szpitalu

Najlepiej jeśli przed planowanym zabiegiem zostaniesz najpierw przyjęty na oddział internistyczny tak, aby wyrównać Twój poziom glukozy we krwi. Następnie zostaniesz przyjęty na chirurgię, gdzie lekarze będą kontynuowali dobraną terapię i przygotują cię do zabiegu operacyjnego. W przypadku małych zabiegów, do których nie ma potrzeby pozostawania na czczo takie postępowanie nie jest konieczne.

Jak się leczy cukrzycę - 6 najważniejszych informacji

Cel przygotowania



Przed zabiegiem twój lekarz prowadzący może zdecydować o zamianie leków doustnych na terapię insulinową. Najważniejsze jest utrzymanie w normie wartości glukozy we krwi i zapobieganie wahaniu jej poziomu. Istotna jest również wartość hemoglobiny glikowanej, która mówi nam o długotrwałych poziomach cukru we krwi.

W dniu zabiegu

U pacjenta pozostającego na czczo może zaistnieć potrzeba podania kroplówki z glukozą, gdy jej poziom we krwi niebezpiecznie się obniży. Pacjenci, którzy przyjmują insulinę, będą musieli przyjąć niewielka jej dawkę. Zapewni to odżywienie wszystkich komórek organizmu. Przed zabiegiem może zaistnieć konieczność wyrównania poziomu potasu.

Czy obniżony poziom potasu może być niebezpieczny?

Powrót do pierwotnej terapii

Po zabiegu nadal będziesz pod ścisłą kontrolą. Aby rana pooperacyjna dobrze się goiła, należy przestrzegać zaleceń dietetycznych i przyjmować leki Lub insulinę według zaleceń sprzed operacji.

Reklama

Polecamy także:

Cukrzyca ciężarnych - co grozi przyszłej mamie i jej dziecku?

Kolejna dieta i znowu nic nie chudniesz? Przyczyną może być... insulinooporność!

Najlepsza dieta dla diabetyka - jadłospis na 7 dni