Rodzaje zastrzyków z insuliny

Insuliny krótko działające używane są wówczas, gdy niezbędne jest szybkie i krótkotrwałe obniżenie stężenia glukozy. Ten typ terapii wymaga kilkakrotnego wstrzykiwania insuliny w ciągu dnia. Jeśli twój lekarz zalecił ci stosowanie tego typu insuliny, stosuj ją zawsze przed śniadaniem, obiadem i kolacją. Insulinę należy podać około 20-30 minut przed posiłkiem tak, by zdążyła się wchłonąć na czas najwyższego stężenia glukozy.

Insuliny długo działające charakteryzują się zarówno długim czasem do rozpoczęcia swojego działania, jak i wydłużonym działaniem. Stosuje się je albo wieczorem, albo rano i wieczorem, by uzyskać stałe stężenie insuliny we krwi przez dłuższy czas. Ich stosowanie przypomina naturalne podstawowe wydzielanie trzustki, które umożliwia całodobowe odżywienie komórek, nie powodując przy tym nadmiernych spadków glikemii - co jest dobrą wiadomością dla chorych na cukrzycę.

Miejsce wkucia

Pen to urządzenie podobne do długopisu, które zakończone jest dość krótką igłą. Zastrzyk należy wykonać głęboko podskórnie, w określone miejsca - okolicę łopatki, ramię, brzuch, pośladek lub udo. Okolicę wkłucia należy zmieniać co kilka dni. Są to miejsca dobrze unaczynione, w związku z czym insulina łatwo się wchłania do krwiobiegu.

Podanie insuliny

Podanie jest bardzo proste. Wkręć na pen nową igłę. Jeśli jest to niezbędne, usuń z igły powietrze. Zaprogramuj pen na podanie odpowiedniej ilości jednostek. Następnie wprowadź pen prostopadle do skóry i wciśnij guzik podający odpowiednią ilość hormonu. Policz do pięciu i wysuń igłę ze skóry.

Pompa insulinowa

Pompa insulinowa jest bezpieczną formą terapii, która bardzo dobrze reguluje glikemię. Świetne efekty uzyskiwane są dzięki ciągłemu podawaniu określonej (tak zwanej podstawowej) dawki krótko działającej insuliny. Jest ona bardzo ważna, gdyż pozwala na zachowanie stałego procesu spalania glukozy, podobnie jak u osób zdrowych. Dawkę insuliny ustala lekarz po przeprowadzeniu dokładnych badań i kontroli stanu chorego. Może ona ulegać zmianie w zależności od wielu czynników (zmiany w jadłospisie, aktywność fizyczna, gorączka). Dodatkowo pacjent przed posiłkiem dostrzykuje sobie większą dawkę, która pozwoli obniżyć poposiłkową glikemię.

Najlepszym miejscem wkłucia w przypadku pompy jest obszar brzuszny. Wolniej insulina wchłania się, gdy wkłucia dokonamy na biodrach i pośladkach.

