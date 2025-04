Wiele osób chorujących na cukrzycę nie wie, jakie powikłania mogą towarzyszyć tej chorobie. Zdecydowana większość pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej (ZSC) to niestety te osoby, które nie otrzymały odpowiedniej wiedzy w momencie zdiagnozowania cukrzycy. Każdy pacjent, ale też i jego rodzina, powinni wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać powstawaniu powikłań w cukrzycy oraz jak reagować w przypadku wystąpienia objawów niepokojących.

Jak pielęgnować stopy?

Każdy pacjent, który cierpi na cukrzycę, powinien przestrzegać kilku zasad dotyczących dbania o stopy:

codzienne oglądanie stóp – samodzielne, za pomocą lusterka (np. na wysięgniku) lub przy pomocy drugiej osoby. Warto ustalić konkretną porę obserwacji, najlepiej przed położeniem się spać. Należy zwrócić uwagę, czy nie powstały zrogowacenia, pęknięcia, otarcia lub rany.

– samodzielne, za pomocą lusterka (np. na wysięgniku) lub przy pomocy drugiej osoby. Warto ustalić konkretną porę obserwacji, najlepiej przed położeniem się spać. Należy zwrócić uwagę, czy nie powstały zrogowacenia, pęknięcia, otarcia lub rany. Mycie – nie moczenie stóp . Mycie powinno być krótkie, 3-4 minuty w wodzie o temperaturze poniżej 37°C. Ważne jest osuszenie skóry stóp, w tym szczególnie dokładnie przestrzeni międzypalcowych. Moczenie przyspiesza rogowacenie naskórka, pękanie tych zrogowaceń, a co za tym idzie – stwarza środowisko do rozwoju bakterii.

. Mycie powinno być krótkie, 3-4 minuty w wodzie o temperaturze poniżej 37°C. Ważne jest osuszenie skóry stóp, w tym szczególnie dokładnie przestrzeni międzypalcowych. Moczenie przyspiesza rogowacenie naskórka, pękanie tych zrogowaceń, a co za tym idzie – stwarza środowisko do rozwoju bakterii. Odpowiednie skracanie paznokci. Osoby chore na cukrzycę nie powinny obcinać paznokci, tylko je piłować. Drobne zranienie wokół paznokci może doprowadzić do powstania zespołu stopy cukrzycowej. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, żeby płytka paznokciowa zasłaniała opuszkę palca, ale jednocześnie nie była zbyt długa i nie wystawała poza nią.

Osoby chore na cukrzycę nie powinny obcinać paznokci, tylko je piłować. Drobne zranienie wokół paznokci może doprowadzić do powstania zespołu stopy cukrzycowej. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, żeby płytka paznokciowa zasłaniała opuszkę palca, ale jednocześnie nie była zbyt długa i nie wystawała poza nią. Ochrona przed oparzeniami i odmrożeniami. Osoby z zespołem stopy cukrzycowej mogą nie odczuwać wysokich i niskich temperatur ze względu na występującą u nich neuropatię czuciową. Dlatego tak ważne jest, żeby unikały termoforów, ogrzewania stóp na grzejniku i dbały o odpowiednie ocieplenie stóp w okresie mrozów.

Osoby z zespołem stopy cukrzycowej mogą nie odczuwać wysokich i niskich temperatur ze względu na występującą u nich neuropatię czuciową. Dlatego tak ważne jest, żeby unikały termoforów, ogrzewania stóp na grzejniku i dbały o odpowiednie ocieplenie stóp w okresie mrozów. Natłuszczanie stóp. Skóra stóp u osób chorych na cukrzycę często się przesusza, a następnie pęka. Może to doprowadzić do powstania owrzodzenia. Dlatego bardzo ważne jest codzienne natłuszczanie stóp (oprócz przestrzeni międzypalcowych) przy użyciu odpowiednich preparatów.

Obuwie też jest ważne

Równie istotny co codzienna pielęgnacja jest wybór odpowiedniego obuwia.

– Dobranie odpowiedniego obuwia i wkładek to bardzo ważny element zapobiegania zespołowi stopy cukrzycowej. Niestety pacjenci z cukrzycą często nie zdają sobie sprawy z tego, że ciasny but lub obecność ostrego przedmiotu w bucie (np. kamienia) może spowodować powstanie otarcia lub rany, a następnie doprowadzić do rozwoju zakażenia. Osoby chore na cukrzycę ze względu na występującą u nich neuropatię ruchową i czuciową mogą w ogóle nie odczuwać bólu czy dyskomfortu w obrębie stopy, dlatego bardzo ważne jest, żeby przestrzegali konkretnych zasad – mówi spec. Pielęgniarstwa diabetologicznego Mirosława Młynarczuk z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak kupować buty?

Buty należy kupować w godzinach porannych, gdyż wieczorem stopy są zazwyczaj spocone. Dodatkowo po ich nałożeniu należy wstać, aby móc ocenić, czy są dla nas wygodne.Należy zwrócić uwagę na materiał, z którego but jest wykonany – powinna to być miękka skóra, bez wewnętrznych szwów. Buty powinny mieć płaską, ale grubą i solidną podeszwę. Należy wystrzegać się butów na wysokich obcasach.Przód buta powinien być na tyle wysoki i szeroki, by palce mogły się swobodnie poruszać. Warto zaopatrzyć się w specjalne wkładki terapeutyczne. Mogą być one żelowe lub silikonowe, ważne, aby były dopasowane do kształtu stopy. Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z wkładek, powinniśmy nosić buty o 1-2 numery większe.

Za każdym razem po zdjęciu obuwia należy sprawdzić, czy nie znajduje się w nim żaden obcy przedmiot. Jeżeli buty, w których chodziliśmy, spowodowały powstawanie ran, otarć lub owrzodzeń, należy z zrezygnować z ich noszenia. Ważne jest, aby unikać chodzenia boso, szczególnie po plaży. Istnieje bowiem ryzyko, że chory nie poczuje, że coś mu się wbiło w stopę. Powinniśmy także wystrzegać się nakładania obuwia na gołe stopy.

