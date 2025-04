Jak wynika z ogólnoeuropejskiego porównania programów prewencji i leczenia cukrzycy, przeprowadzonego przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą, jakość tego typu usług w naszym kraju z roku na rok ulega poprawie. Polskie placówki medyczne coraz częściej biorą przykład z Wielkiej Brytanii lub Szwecji, gdzie opieka diabetologiczna stoi na najwyższym poziomie.

Cukrzyca należy do grupy tak zwanych „chorób cywilizacyjnych” i bez wątpienia jest epidemią naszych czasów. Według ogólnopolskiego raportu „Cukrzyca – ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce, edycja 2013” w naszym kraju żyje około 2 miliony osób ze zdiagnozowaną chorobą. Większość z nich, bo aż 90 proc., choruje na cukrzycę typu 2.



Wysoka liczba śmiertelnych przypadków w dużej mierze spowodowana jest nieświadomością Polaków w kwestii regularnych badań profilaktycznych. Około 20 proc. z nas nigdy nie miało badanego poziomu cukru we krwi, podczas gdy parametr ten jest podstawowym elementem diagnostyki.

– alarmuje dr n. med. Ismena Głowania z LUX MED.

Czy jest to choroba śmiertelna? Bez wątpienia tak, jeśli leczenie cukrzycy typu 2 nie będzie prowadzone w sposób skoordynowany i kompleksowy. W naszym kraju z powodu powikłań umiera blisko 21 tysięcy osób, z czego największą liczbę przypadków stanowią chorzy z komplikacjami sercowo-naczyniowymi. Niekonsekwencja w leczeniu cukrzycy może ponadto doprowadzić do niewydolności nerek, problemów ze wzrokiem, a nawet do amputacji kończyn w wyniku rozwoju tzw. „zespołu stopy cukrzycowej”. Brak odpowiedniego wyedukowania pacjentów, a także mnogość powikłań sprawiają, że cukrzyca jest jedną z najtrudniej leczonych chorób przewlekłych. Na szczęście w ostatnich latach obserwujemy w naszym kraju korzystne zmiany, które w dłuższej perspektywie pomogą zredukować liczbę zachorowań.

Co się zmienia?

Przede wszystkim w Polsce zaczął funkcjonować skoordynowany system monitoringu chorób cywilizacyjnych, który jest w stanie raportować o realizacji podstawowych celów ich zapobiegania. Poza tym wdrożono u nas liczne strategie na rzecz promowania aktywności fizycznej, życia w abstynencji i zdrowego żywienia, co bez wątpienia zwiększa świadomość naszych rodaków w kwestii prewencji i leczenia cukrzycy typu 1 oraz 2.

Oprócz tego, biorąc przykład z modeli funkcjonujących w Szwecji lub Wielkiej Brytanii, w Polsce zaczynają powstawać programy opieki medycznej, dedykowane pacjentom z cukrzycą. Przykładem jest Program Diabetologiczny LUX MED, który zapewnia stałą opiekę lekarza diabetologa i wykwalifikowanej pielęgniarki, niezbędne wskazówki dotyczące stylu życia i prowadzenia choroby, a także dostęp do regularnych badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Dzięki takim dostosowanym do potrzeb pacjentów programom można znacznie ograniczyć wpływ choroby na codzienne życie diabetyka i sprawić, że leczenie cukrzycy stanie się o wiele łatwiejsze i skuteczniejsze.

