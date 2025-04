Reakcja odpornościowa przeciwko własnym komórkomInsulina jest hormonem koniecznym do prawidłowych przemian cukrów, białek i tłuszczów. Insulina wytwarzana jest w komórkach beta trzustki. U pacjentów z cukrzycą typu I nasz układ odpornościowy myli się i rozpoznaje te komórki jako wrogie. Następnie niszczy je tak, jakby niszczył komórki bakterii. Oznacza to, że nie ma już komórek produkujących insulinę. Z powodu braku tego hormonu komórki nie mogą pobierać i wykorzystywać krążącej we krwi glukozy. Glukoza jest prostym cukrem powstałym w wyniku trawienia cukrów bardziej złożonych np. skrobi zawartej w produktach zbożowych czy ziemniakach.

Skutki niedoboru insuliny

Niedobór insuliny powoduje znaczny wzrost poziomu glukozy we krwi. Jednocześnie komórki nie mogą pobrać glukozy, której potrzebują do pracy.

Hiperglikemia (podwyższone stężenie glukozy we krwi) pociąga za sobą duże straty wody, elektrolitów i kalorii z ustroju. Objawami tego są wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu i utrata masy ciała (mimo nierzadko podwyższonego apetytu).

Niedobór insuliny przyczynia się także do powstawania ciał ketonowych. Związki te powstają jako produkt intensywnej przemiany tłuszczów. Ciała ketonowe jak np. aceton mają odczyn kwaśny. Ich nagromadzenie powoduje poważne szkody dla organizmu. Może to prowadzić do śpiączki lub nawet zgonu.

Przyczyny cukrzycy typu 1

Przyczyny pomyłki układu odpornościowego nie jest dotychczas w pełni poznane. Na rozwinięcie tego schorzenia mają wpływ predyspozycje genetyczne i czynniki środowiskowe.

Czynniki genetyczne wiążą się z zarówno z występowaniem określonych białek na powierzchni komórek, jak i z pewnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Występowanie cukrzycy typu I i innych schorzeń układu odpornościowego może być rodzinne.

Obciążenie genetyczne nie oznacza jeszcze, że pacjent zachoruje na cukrzycę typu 1. Dużą rolę odgrywają także czynniki środowiskowe, o udział w powstawaniu choroby szczególnie podejrzewane są infekcje wirusowe – zwłaszcza wirusem Coxsackie B4 i B5, a ostatnio także wirusem odry.

Możliwości terapii

Nieleczona cukrzyca typu I może doprowadzić do groźnych dla życia powikłań, dlatego tak ważne jest właściwa jej terapia. Leczenie obejmuje podawanie insuliny i odpowiednią dietę. Obecnie leczenie cukrzycy nie stoi na przeszkodzie prowadzenia aktywnego trybu życia.