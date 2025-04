Uczeń z cukrzycą – zadania rodzica, dziecka i szkoły

Twoje dziecko ma cukrzycę i chodzi do szkoły? Sprawdź, co powinieneś zrobić, by mały diabetyk był bezpieczny na lekcjach i przerwach, jakie są zadania szkoły w stosunku do ucznia chorującego na cukrzycę i co powinien umieć sam chory uczeń, by pilnować prawidłowego poziomu cukru w swoim organizmie.