12 z 15

Współodkrywcy insuliny i ich pacjenci (galeria)

Prof. Adam Kraszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Analogów Nukleotydów i Oligonukleotydów. Członek zespołu, który dokonał chemicznej syntezy genu ludzkiej insuliny, a następnie, wszczepiając go w plazmid komórki bakteryjnej Escherichia coli, „zmusił ją” do produkcji czystego, ludzkiego hormonu. Odkrycie to dało początek nowej dziedzinie nauki zwanej inżynierią genetyczną, jak również nowemu kierunkowi pozyskiwania leków na drodze biotechnologii. Źródło: www.muzeumcukrzycy.pl