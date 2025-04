fot. Fotolia

Europejski Dzień Walki z Otyłością

22 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Otyłością. Od 2009 roku ten dzień wyraźnie zaznacza potrzebę mówienia o problemie otyłości. "Rozmowa o zapobieganiu nadwadze oraz informowanie zainteresowanych osób, gdzie mogą szukać pomocy są niezwykle ważne. Ten dzień jest naprawdę dobrym pretekstem, aby bliżej przyjrzeć się problemowi nadwagi i otyłości w Polsce" – mówi Konrad Gaca, trener oraz ekspert do spraw żywienia. Dyskusja wokół tego tematu jest tym ważniejsza, ponieważ aż 38% społeczeństwa określa ją mianem choroby jedynie niekomfortowej!

Czego Polacy nie wiedzą na temat otyłości?

Według badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Gaca System co czwarty badany nie ma świadomości, jak poważną chorobą jest otyłość, a brak motywacji uważa za największą barierą w walce z nią.

"W Polsce problem dodatkowych kilogramów dotyczy aż 61% mężczyzn i 42% kobiet, co stanowi 51% populacji całego kraju! 60% respondentów badań przeprowadzonych na zlecenie Gaca System twierdzi, że z prośbą o pomoc udałoby się do lekarza. Zatem co sprawia, że zajmujemy aż 7 miejsce w Europie pod względem otyłości? Wiara w nasze możliwości. Wiara, że jesteśmy w stanie sobie pomóc bez interwencji specjalisty – a to, niestety, nic bardziej mylnego!" – mówi Konrad Gaca.

Większość ankietowanych klasyfikuje otyłość jako epidemię XXI wieku ( 67,3% kobiet i 61,5% mężczyzn), ale wciąż bardzo duży procent respondentów nie traktuje tej choroby poważnie.

34,2% uważa, że można podjąć się jej leczenia we własnym zakresie, natomiast aż 41,4% respondentów szukałoby informacji w internetowych serwisach tematycznych (co czwarty – na portalach społecznościowych lub forach). Odsetek osób zgadzających się z tym stwierdzeniem malał wraz z wiekiem – w najmłodszej grupie wiekowej było to ponad 70% respondentów, a w najstarszej 60%.

Jak Polacy walczą z otyłością?

Jak wynika z badań na temat prewencji oraz sposobów leczenia otyłości, większość respondentów w walce z otyłością zastosowałoby dietę, 60% zdecydowałoby się na zbilansowane posiłki, a prawie połowa (blisko 45%) wybrałaby wysiłek fizyczny.

Europejski Dzień Walki z Otyłością to dobra okazja, aby zastanowić się nad błędami żywieniowymi, które popełniamy na co dzień. Złe nawyki czy brak ruchu powodują nie tylko przyrost masy ciała, ale też liczne problemy zdrowotne. Są to bardzo często:

choroby układu krążenia, serca, nadciśnienie i miażdżyca,

zwiększone ryzyko wystąpienia udaru, zawału, nowotworu, a także cukrzycy typu II.

Ważną informacją wynikającą z badań przeprowadzonych na zlecenie Gaca System jest fakt świadomości chorób, na które może narazić nas otyłość. Ponad 90% respondentów uważa, że otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia, zawału serca oraz podwyższenia cholesterolu. Większość ankietowanych wie również o wpływie otyłości na zmiany ustawienia kręgosłupa, zwyrodnienia stawów oraz zaburzenia oddychania. Najrzadziej badani wskazywali wpływ otyłości na cukrzycę, chorobę nowotworową i chorobę pęcherzyka żółciowego.

Otyłość bardzo niekorzystnie odbija się na psychice osób chorych. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Gaca System – ponad połowa ankietowanych sądzi, że osoby otyłe są traktowane przez resztę społeczeństwa jako obywatele „drugiej kategorii”. A 54,2% respondentów uważa, że otyli mają znacznie mniejsze szanse na znalezienie partnera i szczęśliwy związek.

Wśród 18 analizowanych krajów, Polska zajmuje 7 miejsce w rankingu częstości występowania zbyt dużej masy ciała u osób dorosłych. Dlatego Europejski Dzień Walki z Otyłością jest doskonałym pretekstem do tego, by podkreślić rangę choroby, jaką jest otyłość, zainteresować społeczeństwo wszystkimi niepożądanymi skutkami do których może doprowadzić oraz zaznaczyć, że nie jest ona wynikiem tylko zwykłego zaniedbania.

