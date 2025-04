Czym są choroby autoimmunologiczne?

Choroby autoimmunizacyjne to poważne schorzenia, które prowadzą do trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta a nawet - do śmierci. Na czym polega diagnostyka tych chorób? Jak wygląda ich przebieg?

Polecamy: Co powinniśmy wiedzieć o chorobach autoimmunologicznych?

Reklama

Jak poprawnie odczytać wynik badania immunologicznego?

Otrzymałeś wyniki badań i nie potrafisz ich zinterpretować? A może zastanawiasz się, czy w ogóle warto przeprowadzić badania immunologiczne? Czy wiesz, że zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego prowadzą do wielu chorób, m.in. alergii, tocznia czy reumatoidalnego zapalenia stawów.

Polecamy: Immunologia - jak odczytać wynik badania?

Jakie badania powinna przeprowadzić przyszła mama?

Badania w kierunku infekcji, które potencjalnie mogą zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, określane są jako diagnostyka prekoncepcyjna. Są one bardzo ważne dla zdrowia przyszłej mamy i dziecka. Planujesz zajść w ciążę? Koniecznie przeczytaj, jakie badania powinnaś wykonać w trosce o swoje potomstwo.

Polecamy: Diagnostyka infekcji u matki i ich wpływ na rozwój prenatalny dziecka

Czy to toksoplazmoza?

Spodziewasz się dziecka? Chcesz dowiedzieć się, jak groźne może być zakażenie toksoplazmozą? Co jest przyczyną toksoplazmozy?Jakie są objawy choroby? Na czym polega leczenie tego schorzenia?

Polecamy: Jak nie dać zaskoczyć się toksoplazmozie?

Jak zdiagnozować toksoplazmozę?

Niewykryta i nieleczona toksoplazmoza jest przyczyną wielu poważnych powikłań. Wyróżniamy dwa rodzaje choroby - nabytą oraz wrodzoną. Na czym opiera się diagnostyka toksoplazmozy? Dlaczego wykrywanie tej choroby nie należy do łatwych?

Polecamy: Jakie badania wykonać, aby zdiagnozować toksoplazmozę?

Jak uniknąć zarażenia toksoplazmozą?

Toksoplazmoza jest jedną z najczęstszych chorób pasożytniczych na świecie. Jak ustrzec się przed zakażeniem? Jakie środki ostrożności powinni stosować właściciele kotów?

Polecamy: Jak zdiagnozować toksoplazmozę?

Kiedy dochodzi do konfliktu serologicznego?

Planujesz zajście w ciążę? Masz ujemny czynnik Rh? Koniecznie zasięgnij porady lekarza w zakresie ryzyka powstania konfliktu serologicznego. Czym jest konflikt serologiczny i jak do niego dochodzi? Jakie konsekwencje niesie dla zdrowia i życia płodu?

Polecamy: Skąd się bierze konflikt serologiczny?

Jak zapobiec konfliktowi serologicznemu?

Oznaczanie przeciwciał odpornościowych u ciężarnych oraz objęcie kobiet Rh ujemnych profilaktyką pozwalają na uniknięcie konfliktu serologicznego. Czy wiesz, że każda ciężarna kobieta przed 12 tygodniem ciąży powinna mieć oznaczony poziom przeciwciał przeciwerytrocytarnych oraz grupę krwi i czynnik Rh? Przeczytaj jak zapobiegać konfliktowi serologicznemu.

Polecamy: Jak uniknąć konfliktu serologicznego?

Gdy podejrzewasz wirusowe zapalenie wątroby...

Boisz się wirusowego zapalenia wątroby? Do zakażenia dochodzi przez krew i inne płyny ustrojowe. Czy wiesz, że rozpoznanie choroby sprawia pewne trudności? Sprawdź, jakie badania należy wykonać, aby postawić diagnozę. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi interpretowania wyników badań. Nie zwlekaj! Poproś lekarza o skierowanie na badania krwi, jeśli podejrzewasz u siebie chorobę.

Polecamy: Obawiasz się wirusowego zapalenia wątroby, WZW?

Reklama

Jakie przeciwciała towarzyszą WZW?

Wirusowe zapalenie wątroby potrafi przed długi okres czasu przebiegać bezobjawowo. Nieleczone WZW jest przyczyną poważnych powikłań - niewydolności nerek, marskości lub raka wątroby, a nawet śmierci. Jak zdiagnozować wirusowe zapalenie wątroby?

Polecamy: Jakie przeciwciała są charakterystyczne dla wirusowego zapalenia wątroby?