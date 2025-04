Siała baba mak...

Czy wiesz, jakie substancje lecznicze są wytwarzane z maku? Na czym polega przeciwbólowe działanie morfiny? Dlaczego opiaty silnie uzależniają? Czym jest "kompot"? Czy przyjmowanie opioidów ma poważne konsekwencje dla zdrowia? Na czym polega detoks? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Uwaga na leki psychotropowe!

Czy zażywasz leki uspokajające będące pochodnymi benzodiazepiny? A może ktoś z twoich bliskich przechodzi terapię barbituranami? Czy wiesz, że leczenie przy użyciu tych substancji wymaga bezwzględnego dostosowania się do zaleceń lekarza? Przeczytaj, jakie konsekwencje dla zdrowia może mieć niewłaściwe przyjmowanie leków psychotropowych.

Ostrożnie z digoksyną!

Kardiolog przepisał ci digoksynę? Jak działa ta substancja? Czy wiesz, że niewłaściwe dawkowanie leku może poważnie szkodzić zdrowiu? Jakie objawy świadczą o zatruciu digoksyną? Na czym polega leczenie w przypadku przedawkowania digoksyny?

Czy paracetamol szkodzi?

W powszechnej opinii paracetamol uchodzi za bezpieczny lek. Czy aby na pewno? O czym warto wiedzieć, zanim poda się paracetamol dziecku? Kiedy nie powinniśmy stosować paracetamolu? Jakie są objawy zatrucia tym lekiem? Kiedy należy udać się do szpitala?

Do czego prowadzi zażywanie substancji halucynogennych?

"Grzybki halucypki", "dopalacze", psychodeliki... pod tymi eufemistycznymi nazwami kryją się substancje, które wykazują silny wpływ na nasz układ nerwowy. Czy wiesz, jaki jest mechanizm działania LSD? Czy w Polsce rosną grzyby halucynogenne? Jakie są objawy zatrucia? Dlaczego nie warto zażywać środków halucynogennych?

Jakie badania pozwalają wykryć amfetaminę?

Czy podejrzewasz, że twoje dziecko bierze amfetaminę? Jakie są objawy zażywania narkotyku? Czy ta substancja silnie uzależnia? Czy amfetamina ma zastosowanie w przemyśle i farmakologii? W jakiej postaci występuje ta substancja? Jak przeciwdziałać zatruciu?

Co się dzieje po zażyciu kokainy?

Czy wiesz, do czego dawniej wykorzystywano kokainę? W jaki sposób pozyskuje się tę substancję? Dlaczego kokaina została uznana za narkotyk? Co się dzieje po jej zażyciu? Jakie są objawy przedawkowania? Czy powoduje ono trwały uszczerbek na zdrowiu? Do czego prowadzi spożycie kokainy i alkoholu?

Czy marihuana jest szkodliwa?

Zwolennicy idei legalizacji marihuany twierdzą, że jest mniej szkodliwa niż tytoń. Powołują się na korzyści, jakie ma zapewniać palenia konopi. Czy marihuana rzeczywiście jest bezpieczna? Jaki jest jej wpływ na organizm? Czym jest THC? Czy palenie konopi prowadzi do narkomanii? Czy można zatruć się marihuaną? Jaki jest związek palenia konopi z rakiem płuc?

Do czego prowadzi nadużycie alkoholu?

Nadużywanie alkoholu jest problemem społecznym. W wymiarze jednostkowym powoduje poważny uszczerbek na zdrowiu. Które narządy są szczególnie wrażliwe na wpływ alkoholu? Czy spożycie nadmiernej ilości alkoholu może prowadzić do niewydolności oddechowej? Ile alkoholu i w jakiej postaci spożywa statystyczny Polak? Dlaczego nie wolno pić alkoholu z nieznanego źródła?

Na czym polega pierwsza pomoc przy zatruciu czadem?

Czy wiesz, że prawidłowy stan instalacji ciepłowniczej w twoim domu to podstawa bezpieczeństwa? Jak działa tlenek węgla i kiedy dochodzi do zatrucia? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu? Jak zapobiegać zatruciu czadem?

