Co to jest AlAT?

Aminotransferaza alaninowa, w skrócie AlAT, należy do enzymów wskaźnikowych. W prawidłowych warunkach wykrywana jest w osoczu w ilościach śladowych. Jest enzymem, który pozostaje wewnątrz komórek i tam pełni swoją biologiczna rolę. Jej pojawienie się w surowicy świadczy, że doszło do uszkodzenia komórek, w których się znajdowała. AlAT występuje głównie w hepatocytach, czyli komórkach wątroby, mniej w innych tkankach. Jest, więc uznawana za enzym w miarę swoisty dla wątroby. W osoczu oznacza się jej aktywność, tak jak w przypadku wszystkich enzymów i za normę uznaje się aktywność nieprzekraczającą 40 IU/l.

O czym świadczy podwyższona aktywność aminotransferazy alaninowej?

Bardzo znaczy wzrost tej wartości obserwuje się w wirusowym zapaleniu wątroby, w miąższowych chorobach wątroby oraz w ciężkiej niewydolności krążenia. Umiarkowane zwiększenie aktywności obserwuje się również w marskości, żółtaczce zastoinowej, chorobach mięsni szkieletowych i mononukleozie zakaźnej. W przebiegu wirusowych zapaleń wątroby oznaczanie aminotransferazy alaninowej razem z asparaginianową (AspAT) służy do monitorowania aktywności procesu zapalnego w narządzie. W ciężkim uszkodzeniu wątroby wzrost obu transaminaz może przekraczać 100-krotnie wartości poziomów prawidłowych obserwowanych we krwi.

Dlatego na podstawie ich oznaczeń można wnioskować o ciężkości uszkodzenia wątroby. Takie wysokie wartości są spotykane w ostrych wirusowych zapaleniach, toksycznym uszkodzeniu polekowym. Natomiast przewlekłe choroby wątroby, jak na przykład marskość, przewlekłe wirusowe zapalenia związane są z 4-10-krotnym powyżej normy poziomem transaminaz, z przewagą AspAT a w okresie zdrowienia z przewagą AlAT. 2-3-krotny wzrost aktywności obu transaminaz towarzyszy zastojowi w krążeniu wrotnym, uszkodzeniu mięśni, nerek.

Nie ma on jednak istotnego znaczenia diagnostycznego. W przypadku chorób wątroby bierze się także pod uwagę stosunek AspAT do AlAT, jest to tak zwany wskaźnik de Ritisa, który może wskazać na etiologię uszkodzenia narządu. Wskaźnik ten mniejszy od 1 jest charakterystyczny dla alkoholowego uszkodzenia wątroby.

Wyniki oznaczenia aminotransferazy alaninowej należy oceniać biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego pacjenta oraz badania dodatkowe, świadczące o czynności wątroby, jak chociażby ultrasonografię jamy brzusznej. Pojedyncze badanie nie może posłużyć do postawienia rozpoznania.

