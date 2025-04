Stawy i mięśnie wykonawcami ruchów

Układ stawowo-mięśniowy jest wykonawcą naszych ruchów. Mięśnie dają siłę, a stawy odpowiedzialne są za zakres ruchów i ich stabilność. Porównaj budowę stawu biodrowego i kolanowego w swoim organizmie - poprzez zupełnie inną anatomię kolano możemy zginać tylko w jednej płaszczyźnie a całą kończynę dolną możemy dodatkowo przywodzić i odwodzić.

Stawy w swej strukturze zawierają także chrząstki, łąkotki, maziówkę i płyn, które razem umożliwiają sprawne poruszanie się kościom względem siebie. Ten skomplikowany mechanizm może łatwo ulec kontuzji, szczególnie przy słabo rozbudowanym aparacie mięśniowym.

By obejrzeć staw od środka

Artroskopia wykonywana jest w celu oceny wnętrza stawu, gdy typowe metody diagnostyki narządu ruchu (rtg, tomografia, rezonans, usg) nie wystarczają. Zazwyczaj stosowane są one w przypadku stawu kolanowego, biodrowego, barkowego i łokciowego.

Częstymi wskazaniami są urazy, kiedy kość ulegnie uszkodzeniu wewnątrz stawu lub w jego wnętrzu pojawiają się odłamki powodujące ból. Stosuje się ją także w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów i zwyrodnienia. Nieczęsto metodę tę wykorzystuje się w diagnostyce zmian nowotworowych.

Jak przebiega zabieg?

Ortopeda poprzez powłoki wprowadza do wnętrza stawu prowadnice, z których każda spełnia odrębną funkcję. Jedna z nich zawiera kamerkę, która zezwala na zajrzenie wewnątrz stawu, inna pompuje płyn, reszta to ewentualne narzędzia artroskopowe. Lekarz dokładnie ocenia struktury stawowe skupiając się na poszukiwaniu przyczyn objawów. W razie potrzeby, do stawu wprowadzane są kolejne narzędzia, którymi usuwane są zmiany patologiczne lub pobierane są wycinki.

Powikłania

Zabieg należy do bardzo bezpiecznych, a ewentualne powikłania dotyczą tylko danego stawu i mogą przebiegać pod postacią krwawienia do stawu czy jego zapalenia.

