Co to jest AspAT?

Enzymy są białkami, syntetyzowanymi w komórkach naszego ustroju. Pełnią szereg funkcji. Miejscem ich działania jest głównie przestrzeń wewnątrzkomórkowa. Niektóre z nich są wydzielane do takich płynów jak ślina, sok żołądkowy, sok trzustkowy, żółć, itp. Aminotranferaza asparaginianowa jest jednym z enzymów, który pozostaje w komórce. Gdy pojawi się we krwi oznacza to, że doszło do uszkodzenia komórki, w której się znajdowała. Stąd jest określana enzymem wskaźnikowym, bowiem w prawidłowych warunkach jest obecna w śladowych ilościach we krwi. Enzym ten występuje w różnych komórkach organizmu, w różnych ilościach. Obecny jest w mięśniu sercowym, w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach i krwinkach czerwonych. Ale najczęściej jego oznaczenie we krwi wykorzystuje się w diagnostyce chorób wątroby.

Zobacz też: Leukocyty w badaniu morfologicznym krwi

Działają jak wskaźniki

Enzymy, do których należy aminotranferaza asparaginianowa są czułymi, ale mało swoistymi wskaźnikami uszkodzenia wątroby z powodu ograniczonej swoistości tkankowej i narządowej. Dlatego wyniki badań enzymatycznych należy interpretować w kontekście całego obrazu klinicznego, łącznie z wynikami innych badań laboratoryjnych. Czyli pojedyncze oznaczenie podwyższonej wartości aminotransferazy nie decyduje o rozpoznaniu. Wyniki oznaczeń enzymów podaje się poprzez ich aktywność, a nie stężenie w surowicy. Normą w przypadku aminotransferazy asparaginianowej jest aktywność poniżej 40 IU/l.

O czym świadczy podwyższona aktywność aminotransferazy asparaginianowej?

Wzrost aminotransferazy obserwuje się w następujących chorobach wątroby: ostre i przewlekłe zapalenie wątroby, uszkodzenie przez leki i toksyny, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, choroba Wilsona, alkoholowe choroby wątroby, marskość, hemochromatoza. Wzrost aminontrasferazy asparaginianowej obserwuje się także w chorobach niewątrobowych, takich jak: hemoliza, czyli rozpad erytrocytów, choroby mięśni, choroby tarczycy, intensywne ćwiczenia fizyczne.

W diagnostyce chorób wątroby oznaczanie aminotranferazy stosuje się przede wszystkim w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu ostrych wirusowych zapaleń wątroby, przewlekłych zapaleń wątroby o etiologii wirusowej i autoimmunologicznej, w rozpoznawaniu alkoholowych chorób wątroby i chorób metabolicznych.

Zobacz też: Lekomania

Reklama