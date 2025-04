Morfologia – ocena elementów morfotycznych krwi

Badanie morfologii krwi to podstawowe badanie, które mówi nam zarówno o ilości, jak i jakości elementów komórkowych zawartych we krwi. Podstawowymi składnikami krwi są krwinki, komórki zawieszone w osoczu, do których zaliczamy: erytrocyty (czerwone krwinki), trombocyty (płytki krwi) oraz leukocyty (białe krwinki). Szeregi białokrwinkowe zasilają: limfocyty, granulocyty, monocyty - różne ich formy.

W badaniu morfologii krwi określa się również parametry, które opisują kondycję i strukturę czerwonej krwinki. Za pomocą parametru MCV można określić średnią objętość erytrocytu, oceniając parametr MCH ustalamy średnią objętość hemoglobiny w krwince, a poprzez oznaczenie MCHC poznajemy średnie stęzenie hemoglobiny w krwince.

Czy wyniki są w normie?

Sprawdzamy, czy uzyskane z badania krwi wyniki mieszczą się w podanych przez laboratorium normach. Jakiekolwiek znaczne obniżenie lub podwyższenie wartości parametru, powinno być podstawą do wszczęcia dalszej diagnostyki.

O czym świadczy nieprawidłowa ilość krwinek?

Każda krwinka w organizmie pełni swoją ściśle określoną funkcję. Erytrocyty transportują tlen. Płytki krwi uczestniczą w procesie krzepnięcia i współuczestniczą w tamowaniu krwawienia. Leukocyty zaś są elementem układu odpornościowego. Stanowią barierę przed czynnikami chorobotwórczymi.

Nadmiar lub deficyt tych krwinek niesie ze sobą pewne konsekwencje. Jakie?

Niedokrwistości

Niedokrwistościami (anemiami) nazywamy choroby, które w badaniach laboratoryjnych manifestują się obniżoną liczbą czerwonych krwinek. Często stwierdza się też niską wartość hemoglobiny (gdyż białko to jest integralną strukturą erytrocytu). Więc jeśli wystąpi niedobór czerwonych krwinek w organizmie, białka tego automatycznie też będzie mniej.

Najczęściej występującym rodzajem niedokrwistości jest anemia z niedoboru żelaza. Żelazo jest pierwiastkiem, które wchodzi w strukturę hemoglobiny. Jeśli w organizmie będzie za mało tego metalu, nie powstanie cząsteczka hemoglobiny, tym samym erytrocyt nie wykształci się prawidłowo.

Rodzaje niedokrwistości

Wyróżniamy trzy rodzaje niedokrwistości. Pierwsza z nich wynika ze zmniejszonej objętości krwi krążącej (np. wskutek masywnego krwawienia) – mówimy wtedy o niedokrwistości spowodowanej utratą krwi.

Druga, ważna grupa niedokrwistości, to upośledzone wytwarzanie krwinek czerwonych (do tej grupy zaliczamy niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedokrwistość megaloblastyczną, a także wszelkie zaburzenia dotyczące powstawania erytrocytów w szpiku kostnym, a więc anemie dysplastyczne i plastyczne).

Trzecim rodzajem są niedokrwistości związane ze skróconym czasem życia czerwonej krwinki, a więc wszelkie zespoły hemolityczne (wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, niszczenie krwinek przez zarodźca malarii, chorobę nowotworową, proces zapalny).

Kiedy podejrzewać u siebie niedokrwistość?

Jeżeli czujesz się zmęczony, nie masz na nic siły, spałbyś całymi dniami, do tego wyglądasz blado i masz spaczony apetyt – warto wykonać zwykłe badanie morfologii krwi, żeby się upewnić, czy przyczyną tych dolegliwości, nie jest właśnie anemia.

Krzepliwość krwi

Ważnym badaniem laboratoryjnym jest koagulogram. Test ten ocenia różne parametry krzepnięcia krwi. Jest niezbędny przy prewencji zakrzepicy, udarów, podczas leczenia lekami przeciwzakrzepowymi.

Także u osób, u których stwierdza się wylewy podskórne, przedłużony czas krwawienia po skaleczeniu oraz różnego rodzaju skazy krwotoczne.

