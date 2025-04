Badania okresowe to OBOWIĄZKOWE badania, które pokazują, czy stan naszego zdrowia umożliwia nam wykonywanie danego zawodu oraz to, czy i jak wykonywana praca wpływa na stan naszego zdrowia.

Chcesz zacząć pracę na etacie? A może już pracujesz? Pamiętaj o obowiązkowych badaniach. Ich termin i zakres będzie wynikał z twojego stanu zdrowia oraz charakteru wykonywanej pracy.

Badania okresowe to badania obowiązkowe, co wynika z przepisów Kodeksu Pracy.

Na badania okresowe kieruje nas pracodawca, któremu za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary. Badania okresowe wykonuje kilku lekarzy: np. okulista czy laryngolog (w zależności o charakteru pracy), a kończy i opisuje lekarz medycyny pracy.

Na badania należy zgłosić się z drukiem, który dostaniemy od pracodawcy. Trzeba dokładnie go wypełnić, w szczególności opisać środowisko związane z zajmowanym stanowiskiem pracy, np. czy jest to praca przy komputerze czy może w hałasie.

Koszty związane z wykonaniem badań spoczywają w całości na pracodawcy (także dojazd do miejsca, np. innego miasta, gdzie można takie badania wykonać).Badania wykonuje się w godzinach pracy, a pracodawca zobowiązany jest zapłacić za godziny nieobecności.

Rodzaje badań okresowych

Ze względu na okres zatrudnienia wyróżniany cztery okresy badań:

badania wstępne (nie podlegają im jedynie osoby przyjmowane do pracy przez tego samego pracodawcę na o samo stanowisko i na takich samych warunkach jak poprzednio w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy).

badania pracownicze okresowe

badania kontrolne (to badania które wykonuje się w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą)

końcowe (jako jedyne wykonywane są na wniosek pracownika, który może ich zażadać jeśli pracował w warunkach narażających go działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających

Częstotliwość badań okresowych

Badania okresowe wykonuje się nie częściej niż co rok i nie rzadziej niż co pięć lat. W ich skład wchodzą badania ogólne plus badania mające związek z naszym stanowiskiem pracy.

To, jak często musimy je wykonywać, zależy od dwóch rzeczy:

stanu naszego zdrowia

rodzaju wykonywanej pracy

Co składa się na badania okresowe?

Badania okresowe to minimalny zakres badań, który może być rozszerzony przez lekarza medycyny pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:

dla osób pracujących w hałasie zaleca się dodatkowo badania otolaryngologiczne (przez pierwsze 3 lata co rok, potem co 3 lata)

dla osób narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne badanie neurologiczne i EKG (co 4 lata)

dla osób mających styczność z amoniakiem lub chlorem morfologie krwi i spirometrię (co 2-4 lata)

dla osób kontaktujących się w pracy z benzyną morfologię (co 2-4 lata)

dla osób zajmujących stanowiska kierownicze EKG i test na poziom cholesterolu (co 2-4 lata)

dla osób pracujących głosem, np. aktorów badania foniatryczne (co 5 lat)

