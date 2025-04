Pogorszenie widzenia, ból lub pieczenie oczu to objawy, które mogą świadczyć o kłopotach ze wzrokiem. To czas, by zgłosić się do okulisty, który wykona odpowiednie badania.

Reklama

Jeśli coś niepokojącego dzieje się z naszym wzrokiem, nie czekajmy an pogorszenie. Zgłośmy się na badania do specjalisty. To może być drobiazg, ale też początek poważnej choroby, jak zaćma czy jaskra.

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów. Powinniśmy więc dbać o niego wyjątkowo starannie. Mimo to, jak pokazują badania epidemiologiczne, nie robimy tego tak często, jak powinniśmy. Dotyczy to osób w każdym wieku, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Kiedy robić badanie wzroku?

Okuliści zalecają, by każdy dorosły po 40. roku życia robił badania minimum raz na dwa lata. Jeśli ma już stwierdzoną wadę wzroku – raz na rok. A jeśli wada ta dotyczy dzieci lub nastolatków – najlepiej co sześć miesięcy.

Rodzaje badań okulistycznych

Do podstawowych badań okulistycznych zalicza się:

badanie ostrości widzenia

pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

szczegółowe badania oka

Badanie ostrości widzenia

Podstawowym badaniem okulistycznym jest sprawdzenie ostrości widzenia do tzw. dali i do bliży. Badanie do dali polega na odczytywaniu z tablicy tzw. optotypów, czyli literek cyferek lub obrazków z odległości 5 m. Znaki odczytujemy jednym, potem drugim okiem, a nie badane zostaje zasłonięte specjalną ramką okularową, tzw. foropterem. Znaki ustawione są w kilku rzędach.

Jeśli jesteśmy w stanie odczytać tylko pierwszy rząd – nasze widzenie równe jest 0,1

Jeśli jesteśmy w stanie odczytać nawet ostatni rząd – nasze widzenie równe jest 1,0 (to oznacza, że potrafimy dobrze odczytać 10/10 rzędów)

Przy bardzo dużej wadzie wzroku nie jesteśmy czasami w stanie odczytać nawet największych liter i wtedy liczymy najczęściej palce pokazywane przez lekarza. Gdy i to zawodzi, lekarz może sprawdzić poczucie światła z 4 różnych kierunków operując latarką.

Do badania bliży służą inne tablice, które odczytujemy z odległości 30 cm.

Następnie lekarz dobiera nam szkła do każdego oka osobno, wymieniając je do chwili, gdy korekcja będzie idealna. Do korekcji krótkowzroczności używa się szkieł, tzw. minusów, do dalekowzroczności – plusów.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Ciśnienie mierzy się za pomocą tzw. tonometru. Przebiega ono albo bezdotykowo – jest to dmuchniecie powietrza w gałkę oczną lub bezpośrednio po znieczuleniu kroplami. Prawidłowe ciśnienie to 10-21 mmHg. Wyższe może świadczyć o początkach jaskry.

Szczegółowe badanie oka

W zakresie szczegółowych badań mieści się:

sprawdzenie ustawienia gałek ocznych oraz ich ruchomość

badanie w lampie szczelinowej, które umożliwia zbadanie poszczególnych fragmentów oka (badanie jest bezbolesne i bezpieczne).

W celu zbadania dna oka lekarz musi zastosować krople, które rozszerzą nasze źrenice. Efekt ten utrzymuje się przez kilka godzin i przez ten czas nie wolno prowadzi pojazdów. Warto też zaopatrzy się w okulary przeciwsłoneczne, ponieważ przez rozszerzone źrenice do wnętrza oka dochodzi więcej światła niż zwykle.

Reklama

Chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach wzroku?