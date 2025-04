Ludzkie serce zbudowane jest z 2 przedsionków i 2 komór, dlatego mówi się o nim, że jest narządem czterojamowym.

Lewy przedsionek ma pojemność od 100-do 150 cm3 i uchodzą do niego cztery żyły: płucne górne – lewa i prawa oraz płucne dolne – lewa i prawa.

Lewa komora ma pojemność od 140-210 cm3. Do niej trafia krew z lewego przedsionka, pokonując po drodze zastawkę dwudzielną (mitralną). Z lewej komory, mijając zastawkę aortalną, krew trafia do aorty, czyli tętnicy głównej, a stąd rozprowadzana jest po całym ciele.

Prawy przedsionek o pojemności 110-185 cm3 zbiera krew z całego ciała poza płucami. Uchodzą do niego trzy żyły: żyła główna górna, dolna i zatoka wieńcowa.

Prawa komora ma pojemność od 160 do 230 cm3. Trafia do niej krew z prawego przedsionka po pokonaniu zastawki trójdzielnej. Z kolei z prawej komory krew pompowana jest do płuc.

Budowa ta sprawia, że do prawej połowy serca (przedsionka i komory) trafia krew "odebrana" z ciała, o niższej zawartości tlenu a wyższej dwutlenku węgla, skąd trafia do płuc, gdzie zostaje wysycona tlenem a pozbawiona dwutlenku węgla. Natleniona krew z płuc wraca do serca – do jego lewej połowy (przedsionka i komory) skąd rozprowadzana jest po całym ciele.

Zastawki oddzielające przedsionki od komór, ale i serce od dalszej części światła aorty zapobiegają cofaniu się krwi podczas skurczów przedsionków i komór, dzięki czemu krew jest skutecznie transportowana do wszystkich części ciała.

Budowa wewnętrzna serca

Tu wyróżnić można trzy elementy:

1.Wsierdzie – jednowarstwowy nabłonek płaski wyściełający wewnętrzne powierzchnie przedsionków i komór. Do wsierdzia wnikają zakończenia nerwowe oraz naczynia włosowate.

2. Nasierdzie – jednowarstwowy nabłonek płaski stanowiący zewnętrzne okrycie tkanek serca.

3. Śródsierdzie. Składa się z trzech elementów głównych.

szkielet serca składający się z czterech pierścieni włóknistych otaczających ujścia tętnicze i żylne, dwóch trójkątów włóknistych leżących między pierścieniami włóknistymi, części błoniastej przegrody międzykomorowej

mięsień sercowy – poprzecznie prążkowany o wielojądrzastych komórkach – składający się z mięśniówki przedsionków i komór

układ przewodzący serca regulujący rytm pracy serca i prawidłową kolejność skurczów części serca. Składa się on z węzła zatokowo-przedsionkowego, węzła przedsionkowo-komorowego, pęczka przedsionkowo-komorowego zwanego pęczkiem Hisa oraz z rozgałęzień końcowych.

Unaczynienie serca

Składają się na nie rozgałęzione tętnice wieńcowe – prawa i lewa.