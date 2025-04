Co to jest test Schillinga i kiedy się go wykonuje?

Test Schillinga jest badaniem służącym do oceny wchłaniania witaminy B12 w przewodzie pokarmowym. Niedobór witaminy B12 w organizmie, może być spowodowany, między innymi, jej brakiem w pożywieniu oraz złym wchłanianiem. Prowadzi to do rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej.