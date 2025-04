Limfocyty to rodzaj leukocytów, czyli białych krwinek. Są ważną częścią układu odpornościowego. Limfocyty T i B, bo o nich mowa, całe życie specjalizują się w pokonywaniu naszych wrogów. Ich ilość jest trudna do wyobrażenia. Szacuje się, że w każdym organizmie jest ich ponad 1000 miliardów. Przez cały czas poruszają się, gromadząc m.in. w śledzionie, węzłach chłonnych i tkance chłonnej jelit. I uczą się: zbierają informacje o szkodliwych czynnikach zewnętrznych, z którymi się stykają. Gdy po raz kolejny dany intruz pojawi się w organizmie, one już wiedzą, jak sobie z nim poradzić - uruchamiają obronę immunologiczną i nie dopuszczają do rozwoju danego schorzenia. Taką odporność nabywa się po kontakcie z chorobą (np. świnką, ospą) lub w wyniku szczepienia. Choć podobne, limfocyty B i T nieco się różnią.

Czym są limfocyty B?

Powstają w szpiku kostnym i stamtąd przedostają się do układu pokarmowego, dróg oddechowych, układu moczowo-płciowego, gdzie stykają się z obcymi komórkami, uczą je rozpoznawać i przekształcają się w wyspecjalizowane komórki długo żyjące. Tak rozpoczyna się budowanie naszej odporności. Na każdym limfocycie znajduje się około 10 tys. przeciwciał (immunoglobulin), które w razie potrzeby zostają wysłane do płynów ustrojowych, gdzie walczą z zarazkami. Każde przeciwciało jest wyspecjalizowane w walce z tylko jednym rodzajem szkodliwych komórek. Po rozpoznaniu wroga limfocyty B rozpoczynają produkcję przeciwciał w ogromnych ilościach (2000 na sekundę!), która trwa do momentu, aż wróg zostaje pokonany. W czasie tej produkcji czujemy się... chorzy.

Co to takiego limfocyty T?

Podobnie jak limfocyty B powstają w szpiku, z tym że one przenoszą się do grasicy i tam namnażają. Są wyspecjalizowane w walce w wirusami. Wytwarzają przeciwciała (IgA , IgG , IgE), niszczą komórki rakowe, a także regulują reakcje zapalne w organizmie.

Badanie limfocytów

Liczbę limfocytów szacuje się w czasie standardowej morfologii. Norma uzależniona jest od wieku osoby badanej:

dorośli (mężczyźni i kobiety) – 1,5–4,0 x 109/l;

– 1,5–4,0 x 109/l; dzieci – 4,0–8,0 x 109/l;

– 4,0–8,0 x 109/l; noworodki – 2–10 x 109/l.

Limfocyty poza normą!

Podniesiony poziom limfocytów zwykle wskazują na walkę, jaką organizm toczy z chorobą. Pojawia się w przypadku chorób wirusowych, np. różyczki ospy wietrznej, grypy, opryszczki, mononukleozy. Podwyższony poziom limfocytów może być również objawem ostrej białaczki limfoblastycznej.

Obniżone limfocyty mogą natomiast świadczyć o białaczce, chłoniaku oraz raku kości.

