Hormonalna diagnostyka chorób tarczycy

Hormonalna diagnostyka chorób tarczycy polega na oznaczaniu we krwi stężenia hormonów: tyroksyny (fT4) i trójjodotyroniny (fT3) , a także produkowanego przez przysadkę hormonu tyreotropowego, TSH.

Oznaczanie poziomu TSH

Hormon tyreotropowy (TSH) jest substancją wydzielaną przez przednią część przysadki. Jego funkcją jest pobudzanie komórek gruczołu tarczycy do syntezy i uwalniania jej właściwych hormonów. TSH powoduje także wzrost i rozwój komórek miąższu tarczycy, w których zachodzą wymienione procesy.

By zrozumieć czemu poziom TSH jest tak istotnym wynikiem w diagnostyce patologii tego narządu trzeba wiedzieć, że przysadka i tarczyca stanowią pewnego rodzaju "zamkniętą pętle" sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, że przysadka stymuluje przez TSH pracę tarczycy. Gdy tylko poziom hormonów tarczycy we krwi wzrośnie działają one przez specjalne receptory rozmieszczone w przysadce, co powoduje zahamowanie wydzielania TSH. Pętla się zamyka.

Zobacz też: Jakie badania hormonalne w diagnostyce chorób przysadki?

W przypadku patologii natomiast gdy gruczoł tarczycy nie jest w stanie zsyntetyzować odpowiedniej ilości hormonu (np. w wyniku niedoboru jodu), czynność przysadki nie może być zahamowana i poziom TSH rośnie. Co więcej, jak już wcześniej wspomniano TSH stymuluje także rozwój miąższu tarczycy, co ma miejsce także gdy nie może on spełniać swojej funkcji. Powoduje to wzrost miąższu gruczołu i jego powiększenie - mówimy wtedy o wolu.

Podsumowując badanie poziomu TSH w większości przypadków umożliwia wstępne rozpoznanie zaburzonej czynności wydzielniczej tarczycy.

Oznaczanie poziomów T3 i T4

W diagnostyce laboratoryjnej oznacza się stężenie tych hormonów we krwi, a konkretnie ich frakcji niezwiązanych z białkami (stężenie tzw. wolnych hormonów tarczycy fT3 i fT4). Badanie to umożliwia precyzyjniejszą diagnostykę patologii, zwłaszcza kiedy TSH przyjmuje wartości graniczne, a objawy kliniczne wskazują na patologię. Ponadto pomiar fT4 wykonuje się także u pacjentów po usunięciu tarczycy w celu kontroli efektów leczenia.

Polecamy: Czym jest pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa?

Reklama