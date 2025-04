Krew to płyn ustrojowy, płynna tkanka łączna, która krąży w naczyniach krwionośnych lub w jamie ciała.

W organizmie krew pełni funkcję transportową i komunikuje ze sobą różne narządy.

Głównym zadaniem krwi jest transport tlenu z płuc do tkanek i dwutlenku węgla z komórek do płuc.

Do składników komórkowych krwi zaliczamy erytrocyty, czyli czerwone krwinki, leukocyty, zwane białymi krwinkami oraz trombocyty, inaczej płytki krwi.

To erytrocytom – czerwonym krwinkom krew zawdzięcza swoją barwę.

Czerwone krwinki są czerwone ponieważ zawierają barwnik – białko – hemoglobinę.

To dzięki hemoglobinie, mającej zdolność nietrwałego wiązania tlenu, czerwone krwinki mogą spełniać swoją podstawową funkcję – przenosić tlen i dwutlenek węgla.

To hemoglobina przyłącza tlen w płucach i uwalnia go w tkankach. Po odłączeniu tlenu hemoglobina powraca do płuc.

Co ciekawe kolor krwi może się nieco zmieniać. Różni się on w zależności od stopnia jej natlenienia krwi.

Krew natlenowana, transportująca krew z płuc do tkanek ma barwę jasnoczerwoną. Z kolei krew pozbawiona tlenu przybiera barwę ciemnej czerwieni.