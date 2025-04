Naukowcy z University of North Carolina stworzyli cząsteczki hydrożelu, które rozmiarem (około 6 mikrometrów), kształtem i elastycznością przypominają czerwone krwinki (erytrocyty).

Cząsteczki mogą krążyć z krwią obwodową jak normalne erytrocyty. Do tej pory nie było to możliwe ze względu na brak elastyczności sztucznych krwinek, uniemożliwiający im przeciskanie się przez małe naczynia i pory różnych organów, np. śledziony.

Wynalazek przybliża naukowców do stworzenia w pełni syntetycznej krwi, którą będzie można skuteczniej leczyć wiele chorób. Gdyby udało się dopracować cząsteczki tak, by utrzymywały się w krwiobiegu tak długo jak naturalne krwinki (ok. 120 dni), można byłoby napełniać je lekami antynowotworowymi i skutecznie leczyć raka.