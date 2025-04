Co to jest pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa?

Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa, szerzej znana jako PET – CT, jest to bezbolesne badanie obrazowe, które wykorzystuje zjawisko rozpadu atomów radioaktywnych, podanych wcześniej pacjentowi. Wykonywana jednocześnie tomografia komputerowa, pozwala na zobrazowanie narządów chorego i miejsc, w których zgromadził się izotop.

Wskazania do wykonania pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej:

Reklama

Diagnostyka guzów nowotworowych – ocena ich zaawansowania, złośliwości, lokalizacja przerzutów i guzów pierwotnych

Ocena skuteczności chemioterapii

Choroba wieńcowa – badanie wykonuje się przede wszystkim przed planowanym zabiegiem waskularyzacji

Uszkodzenia mięśnia sercowego w przypadku braku możliwości diagnostyki innymi metodami

Diagnostyka padaczki – głównie lokalizacja ogniska pierwotnego

Reklama

Jak należy przygotować się do badania?

Co najmniej 24 godziny przed planowaną pozytonową emisyjną tomografią komputerową nie należy wykonywać czynności wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego i pić alkoholu. Pacjent zgłaszający się na badanie powinien być na czczo. Dozwolone jest jedynie picie wody lub niesłodzonej herbaty. Należy wziąć ze sobą butelkę wody mineralnej, którą wypije się podczas badania. Ze względu na konieczność pozostania chorego wewnątrz aparatu podczas wykonywania PET – CT, pacjenci z klaustrofobią powinni poinformować o tym lekarza wykonującego badanie. Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa nie powinna być wykonywana u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Zobacz też: Kiedy wykonuje się badanie dopplerowskie?

Jak przebiega badanie PET – CT?

Po wejściu do gabinetu pacjent otrzymuje radioznacznik PET w formie zastrzyku. Następnie chory kładzie się na specjalnym stole i przez około godzinę przebywa bez ruchu w pozycji leżącej. Po tym czasie pacjent wjeżdża na ruchomym stole do wnętrza aparatu, gdzie wykonywane jest badanie. U dzieci lub osób, które z jakichś przyczyn nie są w stanie leżeć nieruchomo, stosuje się środki uspokajające lub usypiające. Podczas wykonywania PET – CT lekarz ogląda na monitorze obrazy narządów chorego. Samo badanie trwa około 20 - 30 minut. Wynik wraz z opisem i płytą CD można odebrać do tygodnia po badaniu.

Polecamy: Na czym polega tomografia komputerowa?