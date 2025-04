Zaburzenia funkcji wydzielniczej narządów płciowych - jąder i jajników

Narządy te produkują odpowiednio testosteron ( u mężczyzn) i estrogeny (u kobiet). Wydzielanie tych hormonów pobudzane jest przez hormon przysadki FSH (hormon folikulotropowy). Jego nieobecność, lub uszkodzenie jąder/jajników powoduje spadek stężenia hormonów płciowych, które są bezwzględnie potrzebne do produkcji odpowiednio plemników i komórek jajowych. U kobiet dochodzi także do zaniku miesiączki.

Hiperprolaktynemia

Hiperprolaktynemia polega na podwyższonym stężeniu hormonu prolaktyny (PRL). Hormon ten wydzielany jest przez przysadkę i w warunkach prawidłowych odpowiada za laktację i rozwój gruczołów piersiowych. Jeżeli jego poziom patologicznie wzrośnie hamuje on wydzielanie hormonów pobudzających gruczoły płciowe do wydzialania testosteronu (u meżczyzn) i estrogenów (u kobiet), uniemożliwiając dojrzewanie komórek rozrodczych.

Choroby tarczycy

Hormony tarczycy (fTH3 i fTH4) mają wpływ na liczne procesy metaboliczne. Niedobór lub nadmiar tych substancji powoduje rozchwianie równowagi organizmu i zaburzenia cyklu miesiączkowego. Jest to logiczne z punktu widzenia biologii, gdyż ciąża wymaga pewnej homeostazy (równowagi) w organizmie. Z tego samego powodu do zaburzeń miesiączkowania i płodności dochodzi u pacjentów z cukrzycą, intensywnie odchudzających się czy uprawiających sporty wyczynowe.

Niedoczynność przysadki

Rzadszą przyczyną niepłodności są zaburzenia hormonalne powstałe wskutek nieprawidłowej funkcji wydzielniczej przysadki. Gruczoł ten wydziela liczne hormony, w tym także te kontrolujące czynność gruczołów płciowych. Są to tzw. hormon folikulotropowy (FSH) i luteinizujący (LH). Obydwa są konieczne do syntezy hormonów płciowych i prawidłowego dojrzewania komórek rozrodczych.

