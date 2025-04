Spojrzeć wewnątrz ciała

Ciało człowieka jest bardzo skomplikowanym mechanizmem. Kiedy psuje się, czyli dopada je choroba, najważniejsze jest szybkie rozpoznanie, by możliwe było sprawne leczenie. Jednak jak sprawnie zajrzeć wewnątrz ciała, by móc określić typ schorzenia? Tym właśnie oprócz innych działek medycyny zajmuje się diagnostyka inwazyjna.

Gdy nie da się inaczej

Testy laboratoryjne płynów ciała, markery, usg, badania rentgenowskie, tomografia, rezonans, scyntygrafia, ekg, oraz wiele innych badań nie zawsze są w stanie dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji na temat danego schorzenia i stanu organu nim zajętego. Gdy nie da się zobaczyć czegoś z zewnątrz, z pomocą przychodzi diagnostyka inwazyjna, która ma na celu dany narząd obejrzeć z bliska, przyjrzeć się jego pracy, jednak bez potrzeby przeprowadzania operacji.

Rutynowe zabiegi

Takie procedury najczęściej nazywamy zabiegami, jako że odbywają się one w pewnego stopnia znieczuleniu i w warunkach sali operacyjnej, jednak bez użycia skalpela. Procedury te cechuje duża dostępność i łatwość wykonania, przez co są rutynowo stosowane na specjalistycznych oddziałach.

Przygotowanie skonsultuj z lekarzem

Zabiegi te wymagają najczęściej przygotowania- odstawienia niektórych leków czy bycia na czczo, więc przed pobytem w szpitalu skonsultuj się z lekarzem prowadzącym. Potrzebne będą konkretne badania, w tym oznaczenie grupy krwi i morfologia a czasem także badania specjalistyczne. W szpitalu pozostaniesz nie więcej niż dwa dni w przypadku braku powikłań.

Przyszłość medycyny

Mało inwazyjna diagnostyka jest przyszłością medycyny razem z nieinwazyjnymi badaniami obrazowymi. W XXI wieku procedury te będą coraz powszechniej stosowane i uzupełniane o zabiegi lecznicze tak, by zminimalizować urazowość dla organizmu. Dlatego właśnie warto zapoznać się z informacjami na ich temat dostępnymi w kolejnych artykułach tego rozdziału.

