Czym jest mammografia?

Mammografia jest to nieinwazyjne badanie obrazowe, w którym sutek pacjentki jest poddawany prześwietleniu promieniami rentgenowskimi. Badanie opiera się na występowaniu różnic we współczynniku absorpcji, czyli pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki. Tkanki o największym współczynniku absorpcji są na kliszy elementami najjaśniejszymi.

Jak przebiega badanie?

Mammografia nie wymaga specjalnego przygotowania. Najlepiej jednak wykonywać ją w początkowej fazie cyklu, kiedy piersi nie są jeszcze bolesne ani nabrzmiałe przed miesiączką. Podczas badania pacjentka umieszcza pierś na specjalnej podstawce. Następnie sutek jest dociskany z boku i od góry plastikową płytką. Ucisk trwa jedynie chwilę, jednak przez niektóre kobiety jest odczuwany jako bolesny. W tym czasie wykonywane są dwa zdjęcia rentgenowskie. Przed rozpoczęciem badania lekarz może zapytać pacjentkę o datę ostatniej miesiączki, zażywanie leków hormonalnych, przebyte porody i karmienie piersią. Z otrzymanymi kliszami pacjenta powinna udać się do lekarza, który kierował ją na badanie.

Mammografia czy usg?

Na mammografię kieruje się pacjentki, które ukończyły 40. rok życia. Wynika to z faktu, że w sutkach młodych kobiet znajduje się więcej tkanki gruczołowej, która w mammografii daje jasny obraz. Zmiany nowotworowe również wyglądają na zdjęciu rentgenowskim jak jasne punkty, co uniemożliwia odróżnienie zdrowej tkanki od chorej. U kobiet nieco starszych tkanka gruczołowa jest powoli zastępowana przez tkankę tłuszczową, która na zdjęciu daje ciemny obraz. Możliwe jest więc zauważenie ewentualnych guzków. Często po wykonaniu mammografii, lekarz kieruje pacjentkę na USG piersi, które jest badaniem dopełniającym.

W jakim celu wykonuje się mammografię?

Mammografię powinno się wykonywać profilaktycznie w celu szybkiego wykrycia ewentualnych zmian nowotworowych i innych nieprawidłowości w piersi. Badanie pozwala na wykrycie około 90% guzków nawet 2 lata przez tym, zanim staną się one wyczuwalne. O regularnym wykonywaniu mammografii szczególnie powinny pamiętać kobiety, u których rak piersi występował w najbliższej rodzinie.

