Dobroczynna rola HDL

Wśród kilku rodzajów lipoprotein – nośników cholesterolu i innych tłuszczów we krwi – istnieją dobroczynne formy HDL. Ich głównym źródłem jest wątroba i jelito, które produkują je z białek, cholesterolu i fosfolipidów. Mniejszy odsetek pochodzi z rozpadu chylomikronów. Krążą one w ustroju i niczym „miotełki” wychwytują cholesterol, który występuje we krwi w nadmiarze.

Chroni przed miażdżycą

HDL pobierają z tkanek niewykorzystany cholesterol, przekształcając go w formę bezpieczną i transportują do wątroby, aby ta przekształciła go w składniki żółci i wydaliła do jelita. Zatem im większe stężenie HDL we krwi, tym mniejsza tendencja do tworzenia się blaszek miażdżycowych złożonych ze złogów cholesterolu. Konsekwencją tego jest dobry stan naczyń tętniczych i zahamowanie rozwoju w nich miażdżycy.

HDL w ogólnym rozumieniu chroni przed rozwojem chorób sercowo-naczyniowych, a szczególnie choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i udaru mózgu. Należy zatem dążyć do jak najwyższego utrzymywania tej frakcji we krwi.

W zależności od płci zaleca się następujące poziomy HDL:

kobiety – powyżej 46 mg/dl

mężczyźni – powyżej 40 mg/dl

Im więcej tym lepiej

Odkryto, że zmniejszenie wartości HDL poniżej powyższych norm (mimo nawet prawidłowego stężenia cholesterolu lub LDL) w istotny sposób przyczynia się do rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Zatem należy utrzymywać poziom ”dobrego cholesterolu” powyżej 40 mg/dl, gdyż na każdy 1% wzrostu stężenia HDL ryzyko wystąpienia chorób serca zmniejsza się o 2% u mężczyzn i o 3% u kobiet.

Jak zwiększyć poziom HDL?

Istnieje kilka metod, w jaki sposób podnieść poziom „dobrego cholesterolu”. Do głównych należą:

aktywność fizyczna na świeżym powietrzu,

o jazda na rowerze,

o szybki marsz (np. nornic walking),

o bieganie,

o uboga w tłuszcze zwierzęce i modyfikowane (margaryny),

o bogata w tłuszcze rybie (zawierające kwasy omega-3) i roślinne (oliwa z oliwek),

o uboga w cukry proste, a bogata w węglowodany złożone,

o bogata w błonnik (zmniejsza ilość cholesterolu).

zaprzestanie palenia tytoniu,

walka z otyłością – redukcja masy ciała.

