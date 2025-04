Piękny uśmiech może zwiększyć pewność siebie oraz pozytywnie wpłynąć na poczucie własnej wartości. Często otwiera również drogę do nowych możliwości i perspektyw, nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym.

Niestety nie każdy może się nim cieszyć. Jeżeli należysz do tej grupy i chcesz coś zmienić, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Droga do prostych, białych zębów wcale nie musi się wiązać z dyskomfortem i wieloma wyrzeczeniami, które powoduje stały aparat ortodontyczny.

Alternatywa dla stałego aparatu ortodontycznego

Nowoczesną alternatywą są przezroczyste nakładki na zęby. Dlaczego warto przyjrzeć się im bliżej? Przemawia za nimi wiele pozytywnych argumentów. Jednym z nich jest stosunkowo krótki czas leczenia. Zazwyczaj trwa ono od 3 do 12 miesięcy w zależności od rodzaju wady. Pacjenci korzystający z tej metody od początku wiedzą jak będzie wyglądał ich uśmiech po zakończeniu leczenia. Jest to możliwe dzięki przygotowaniu personalnego planu leczenia wraz z wizualizacją. Zostają one wykonane przez specjalistów na podstawie bezbolesnego skanu 3D zębów. Umówienie się na pierwszą wizytę, na której jest przeprowadzona konsultacja oraz skan 3D to pierwszy krok do rozpoczęcia leczenia nakładkami ortodontycznymi.

Kolejny plus to niższe, niż w przypadku standardowego aparatu, koszty leczenia. Finalna cena aparatu stałego w dużej mierze zależy od ilości wizyt kontrolnych. Jednak z nakładkami ortodontycznymi, dzięki zdalnemu dokumentowaniu efektów, całkowity koszt leczenia poznaje się już na początku. Polska marka Hello Smile jeszcze bardziej ułatwia tą możliwość, ponieważ proponuje swoim klientom rozłożenie płatności nawet na 60 wygodnych rat. W ofercie istnieje również możliwość skorzystania z rat 0%. Ceny leczenia są najniższe na rynku i rozpoczynają się już od 137 zł miesięcznie!

fot. materiały prasowe

Co jeszcze zyskujesz wybierając nakładki Hello Smile?

Wybierając nakładki Hello Smile wspierasz Polskie biznesy, ponieważ jest to w 100% nasza krajowa marka. Produkcja nakładek odbywa się w Łodzi. To kolejny atut, ponieważ na przesyłkę ze swoimi personalnymi nakładkami czekasz maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zrealizowania transakcji.

Nakładki prostujące Hello Smile, zwane również alignerami posiadają medyczne certyfikaty jakości ISO, są wytrzymałe, elastyczne i niemal całkowicie transparentne. Dzięki temu doskonale dopasowują się do zębów i zapewniają komfort, zarówno ten fizyczny, jak i emocjonalny.

Dzięki temu, że każda nakładka jest starannie sprawdzana pod względem jakości oraz ręcznie wykańczana, alignery Hello Smile nie ranią dziąseł i nie powodują nadmiernego dyskomfortu. Ich przeźroczystość wpływa natomiast na komfort psychiczny, ponieważ nakładki są niemalże niewidoczne, dlatego praktycznie nikt nie zauważy, że je nosisz.

fot. materiały prasowe

Czy wybierając nakładki muszę z czegoś rezygnować?

Nakładki nie powodują ograniczeń, które pojawiają się w przypadku aparatu stałego - można jeść i pić wszystko co chcemy. Ważne jest jednak to, aby przed każdym posiłkiem zdjąć je z zębów i schować do specjalnego etui. Ten sam krok należy wykonać również przed piciem gorących oraz kolorowych napojów. W nakładkach można bez ograniczeń spożywać wodę :)

Więcej informacji znajdziesz na stronie hellosmile.pl.

