Duszność

Duszność to tajemniczy objaw. Definicja podaje, że jest to subiektywne uczucie braku powietrza lub trudności w oddychaniu, które zazwyczaj zmusza do zmiany sposobu oddychania lub uruchomienia dodatkowych mięśni. Nie ma zatem obiektywnego definiowania tej dolegliwości, a co za tym idzie – sam oceniasz, czy objaw jest poważny. Zapoznaj się z możliwymi przyczynami duszności.