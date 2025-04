Przewlekłe bóle brzucha, nudności, biegunki to może oznaczać, że dzieje się coś poważnego w obrębie trzustki, np. doszło do jej zapalenia czy cukrzycy. Najlepszym sposobem diagnostycznym w tego typu dolegliwościach są tzw. badania obrazowe:

USG

tomografia komputerowa

cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)

oraz cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego (MRCP)

Każde z nich ma trochę inne zastosowania.

Do czego służy USG trzustki?

USG trzustki to - tak jak w przypadku USG innych organów - obrazowanie trzustki za pomocą fal ultrasonograficznych. Służy do zdiagnozowania:

PZT, czy przewlekłego zapalenia trzustki (widać poszerzony przewód trzustkowy, powiększony jest także sam narząd)

(widać poszerzony przewód trzustkowy, powiększony jest także sam narząd) Torbieli (widać zbiorniki z płynem)

(widać zbiorniki z płynem) Raka trzustki (widać guz w ciemniejszym kolorze niż reszta narządu)

USG trzustki nie sprawdza się za to w diagnozowaniu OZT, czyli ostrego zapalenia trzustki. Zmiany mogą być tak mało widoczne, że najczęściej trzeba wtedy wykonać bardziej szczegółowe badania, np. tomografię komputerową tego organu.

Jak przebiega USG trzustki?

USG trzustki jest bezbolesne. Odbywa się przez powłoki ciała. Skierowanie na USG trzustki może wydać lekarz pierwszego kontaktu.

Badanie przeprowadza się na czczo

Ostatni, lekki posiłek wolno zjeść na 5 godzin przed badaniem

Ale nie wolno wtedy spożywać niczego surowego, ciężkostrawnego czy wzdymającego

Jeśli mamy skłonność do wzdęć, w dniu poprzedzającym badanie warto wziąć leki na wzdęcia typu Espumisan, ponieważ gazy w brzuchu mogą uniemożliwić przeprowadzenie badania

Na godzinę przed badaniem nie wolno też palić papierosów

Badanie trwa krótko. Lekarz pokrywa brzuch żelem i bada wnętrze brzucha za pomocą specjalnej głowicy ultrasonograficznej.

Wyniki badania USG

Opis badania sporządza lekarz, który je przeprowadzał. Jeśli zauważył coś niepokojącego, od razu powinien powiadomić pacjenta i odesłać go do lekarza prowadzącego, który dał skierowanie na badanie lub do gastrologa.

Badanie robione prywatnie poza kolejką kosztuje ok. 100 zł. Badanie na NFZ jest bezpłatne.

