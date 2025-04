Badanie diagnostyczne/ fot. HELIMED

Wybierając pracownię diagnostyczną powinniśmy brać pod uwagę trzy aspekty: doświadczenie lekarzy diagnostów, dostępną technologię (w tym możliwość wykonania kompleksowych badań) oraz jakość pracowni diagnostycznej.

Technologia i kompleksowość

– Wybierając pracownię diagnostyczną powinniśmy kierować się jej doświadczeniem i dostępną w niej technologią. Dziś nowoczesne ośrodki mają na swoim wyposażeniu nie tylko standardowe USG i RTG, ale przede wszystkim zaawansowane technologicznie rezonanse magnetyczne i tomografię komputerową, pozwalającą np. na diagnostykę 3D jamy brzusznej. Im nowocześniejszy jest ośrodek, tym precyzyjniej możemy zostać zdiagnozowani – wyjaśnia dr Artur Grochowski, dyrektor NZOZ HELIMED.

Tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny to potężna broń współczesnej diagnostyki, ze względu na nieinwazyjność oceny zmian, obrazowanie w czasie rzeczywistym czy możliwość otrzymania obrazów o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. O wysokiej jakości placówki diagnostycznej może również świadczyć możliwość wykonywania badań wysokospecjalistycznych, np. spektroskopii rezonansu magnetycznego lub koronarografii z oceną funkcji serca.

– Najwyższej klasy urządzenia pozwalają na uzyskanie obrazu naświetlanej warstwy przekroju grubości kilku milimetrów. Dzięki wykorzystaniu systemu komputerowego wiele przekrojów można następnie połączyć w jeden trójwymiarowy obraz danego narządu, mając pełen obraz zmian zachodzących w organizmie – tłumaczy dr Artur Grochowski.

Polacy najczęściej szukają pracowni diagnostycznych najbliżej domu i oferujących najniższe ceny. Tak robi dziś ponad połowa pacjentów, która dostaje skierowanie na badania. Niestety to błąd. Zbyt późna lub niedokładna diagnostyka rzutująca na zdrowie i podjętą terapię. Ten problem najczęściej dotyka pacjentów z nowotworami, reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i stwardnieniem rozsianym (SM). W ich przypadku kompleksowa i precyzyjna diagnostyka jest podstawą przy doborze odpowiedniej terapii. Dlatego specjaliści przestrzegają, aby wybierając pracownię, kierować się zupełnie innymi kryteriami niż cena badania czy liczba kilometrów.

– Szukajmy ośrodków, które są w stanie zapewnić nam kompleksową diagnostykę, a tym samym dostarczyć lekarzowi prowadzącemu pełny obraz naszego stanu zdrowia. Często, bowiem po wykonaniu RTG konieczna jest dalsza, pogłębiona diagnostyka np. tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny – mówi dr Aldona Giec-Lorenz. I dodaje: – Wybierając jeden ośrodek dysponujący różnymi urządzeniami, mamy pewność, że badający nas lekarze będą ze sobą konsultować nasz przypadek, przez co unikniemy rozbieżnych opinii na temat naszego stanu zdrowia.

Badanie diagnostyczne/ fot. HELIMED

Doświadczenie lekarzy diagnostów

Ale nie tylko sprzęt liczy się w dobrej diagnozie i ocenie placówki. Zdaniem specjalistów najważniejsi są lekarze, którzy czytają nasze wyniki. To często od ich opisu, jaki dostajemy z wynikiem, zależy nasza dalsza terapia i zdrowie. Największe ośrodki w Polsce współpracują dziś z lekarzami różnych specjalizacji, często pracownikami naukowymi najlepszych uczelni w kraju.

– Wybierając pracownię upewnijmy się wcześniej, kto będzie nas diagnozował, jacy lekarze pracują w ośrodku, jakie mają specjalizacje i doświadczenie w swojej pracy. Najlepiej, jeśli przypadki onkologiczne diagnozuje doświadczony onkolog, a złamania ortopeda lub neurolog. To od nich będzie później zależał, jakie nasz lekarz prowadzący dobierze leki, terapię, czy skieruje nas zabieg lub na rehabilitację. Dziś dobra i precyzyjna diagnostyka podparta wiedzą i doświadczeniem lekarza to połowa sukcesu w procesie leczenia – mówi dr Giec-Lorenz.

Jakość pracowni diagnostycznej

Jakość pracowni można ocenić także na miejscu – wystarczy tylko się rozejrzeć.

– Najlepsze ośrodki w kraju mogą pochwalić się szeregiem certyfikatów i wyróżnień, często znajdziemy je w poczekalniach i na stronach internetowych. Warto się z nimi zapoznać robiąc rozpoznanie, są one często dowodem na to, że ośrodek nieustannie się rozwija, zarówno na polu technologicznym, jak i naukowym – mówi dr Giec-Lorenz.

Źródło: biuro prasowe HELIMED Diagnostic Imaging