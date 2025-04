Grzechy dietetyczne

Za zwiększony poziom cholesterolu całkowitego we krwi (>190 mg/dl) oraz jego frakcji LDL (>115 mg/dl) u wielu osób odpowiada nieodpowiednia dieta, która dostarcza dodatkowych porcji tego tłuszczu. Cholesterol jest lipidem typowo zwierzęcym, stąd tłuste mięso i wędliny, smalec czy masło stanowią jego główne źródło. Ponadto spożywanie fast-foodów, dań błyskawicznych z torebek czy dużej ilości słodyczy w znaczny sposób przyczynia się do rozwoju hipercholesterolemii. Dlatego też, aby pozbyć się nadmiaru cholesterolu i LDL z organizmu, należy radykalnie zmienić dietę. Powinna być ona oparta o warzywa i owoce, tłuszcze pochodzenia roślinnego i rybiego, zaś posiłki powinny być przygotowywane w domu i spożywane bez pośpiechu. Wyzbycie się używek na rzecz większej aktywności fizycznej także przyniesie oczekiwany skutek. Zamiast kawy w celu podniesienia ciśnienia wystarczy przez kilka minut poćwiczyć, aby efekt był ten sam.

Choroby podnoszące poziom cholesterolu

Wiele schorzeń może nieść za sobą upośledzoną gospodarkę lipidami w organizmie. W ich przebiegu procesy utylizacji i rozpadu cholesterolu ulegają spowolnieniu, doprowadzając do wzrostu poziomu tego tłuszczu we krwi.

Poniżej przedstawione najczęstsze przyczyny hipercholesterolemii wtórnej (nabytej):

Niedoczynność tarczycy

Rolą hormonów tarczycy jest pobudzanie przemian metabolicznych niemal wszystkich związków chemicznych, szczególnie białek, cukrów i tłuszczów. Kiedy tarczyca niedomaga, niedobór jej hormonów spowalnia metabolizm, co doprowadza m.in. do składowania tłuszczów we krwi.

Choroby nerek

Zespół nerczycowy oraz przewlekła niewydolność nerek i związane z nią hemodializy to stany w których dochodzi do występowania podwyższonego stężenia cholesterolu.

Choroby wątroby

Wątroba jest głównym narządem zaangażowanym w gospodarkę cholesterolem, a także usuwa z organizmu jego nadmiar w postaci żółci. Kiedy dochodzi do jej niewydolności w przebiegu cholestazy (zastoju żółci w drogach żółciowych) może doprowadzić to do ciężkiej hipercholesterolemii.

Przyjmowanie leków

Niektóre leki działają wybitnie hiperlipemizująco, tzn. zwiększają poziom tłuszczów we krwi. Należą do nich głównie sterydy, takie jak progestageny czy kortykosterydy. Pierwsze z nich stosowane są w doustnej antykoncepcji raz w hormonalnej terapii zastępczej m.in. u kobiet po menopauzie. Kortykosteroidami leczy się wiele chorób o podłożu autoimmunologicznym a także astmę oskrzelową. Inną grupą leków hiperlipemizujących są inhibitory proteaz stosowane u osób zakażonych HIV. Preparaty te przynoszą bardzo dobre skutki leczenia przeciwwirusowego, jednak posiadają działanie niepożądane pod postacią hipercholesterolemii i dodatkowo obniżają poziom HDL czyli „dobrego cholesterolu”.

