Zaburzenia funkcji serca – na czym polegają?

Choroba wieńcowa

Schorzenie polega na tym, że do mięśnia sercowego nie dociera odpowiednia ilość krwi, a co za tym idzie także tlenu. Symptomem choroby wieńcowej są nawracające bóle w klatce piersiowej.

Chory ma uczucie ściskania, gniecenia, duszności, ciasnoty i ciężaru zlokalizowanego za mostkiem.

Ból promieniuje do szyi, pleców i ramion. Towarzyszy mu płytki, przyspieszony oddech. Napady bólu wieńcowego przypominają te towarzyszące zawałowi mięśnia sercowego, ale trwają krócej – po kilku minutach mijają. Są jednak poważnym ostrzeżeniem przed zawałem i natychmiast trzeba podjąć leczenie.

Zawał serca

Zawał serca to martwica fragmentu mięśnia serca spowodowaną jego niedokrwieniem, zwykle na tle choroby wieńcowej. Przyczyną może być miażdżyca, czyli zwężenie światła naczyń krwionośnych na skutek tworzących się skupisk płytek krwi, prowadzące ostatecznie do zamknięcia tętnicy wieńcowej.

Arytmia

Arytmia to zaburzenie rytmu serca polegające na przyspieszeniu (tachykardia), zwolnieniu (bradykardia) lub nieregularności tętna. Powody arytmii są różne. Przyczynia się do nich:

choroba wieńcowa,

choroba zastawek serca,

nadciśnienie tętnicze,

podwyższony poziom cholesterolu,

cukrzyca.

Najgroźniejsze dla człowieka są: silnie obniżone lub silnie podwyższone tętno, które powoduje zasłabnięcia i upadki oraz migotanie przedsionków, sprzyjające powstawaniu skrzepów krwi i przyczyniające się do udarów, a także migotanie komór, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Zaburzenia rytmu serca dają różne odczucia. Najczęstszym jest kołatanie – uczucie szybkiego lub nierównomiernego bicia serca (np. przy migotaniu przedsionków). Przy bradykardii czuje się zwolnione, nienaturalnie mocne uderzenia. Przy nieregularnym tętnie można mieć uczucie przeskakiwania w klatce piersiowej lub zatrzymywania serca.

Diagnostyka zaburzeń funkcji serca

hsCRP (wysokoczułe oznaczenie białka C-reaktywnego)

Bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka choroby wieńcowej. Badanie to jest niezależnym wskaźnikiem ryzyka zawału serca, udaru mózgu czy chorób tętnic obwodowych.

W profilaktyce chorób serca istotne klinicznie są stężenia CRP 10-krotnie mniejsze od uznawanych za charakterystyczne dla ostrego stanu zapalnego w organizmie. Dlatego badanie może być stosowane jako przesiewowe w diagnostyce chorób krążenia tylko u osoby bez objawów zapalenia. Niedawno przebyta choroba, uraz, zakażenie lub zapalenie, powoduje wzrost poziomu hsCRP i w ten sposób fałszywie zwiększa ocenę ryzyka chorób układu krążenia.

Troponiny sercowe (I i T)

Najczulszy marker uszkodzenia komórek mięśnia sercowego. Wykrywalny w krążeniu po uszkodzeniu lub rozpadzie już bardzo niewielkiej ilości kardiomiocytów i obecny w wysokich stężeniach w ciągu kilkudziesięciu minut po powstaniu martwicy fragmentów mięśnia sercowego.

Diagnoza i ocena ryzyka zgonu sercowego, monitorowanie leczenia ostrych zespołów wieńcowych: zawału mięśnia sercowego z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST, ustalanie wskazań do wdrożenia rewaskularyzacji, diagnostyka stanów niewydolności serca, ocena nasilenia rewaskularyzacji.

Aktywność CK (kinazy kreatynowej)

Badanie krwi w kierunku uszkodzenia mięśni, w tym mięśnia sercowego. Zwiększony poziom może być związany z niedawno przebytym zawałem serca. W takim przypadku należy wykonać oznaczenie specyficznego markera dla mięśnia sercowego jakim jest CK-MB. Jest to jeden z izoenzymów kinazy kreatynowej występujący przede wszystkim w mięśniu sercowym.

Wyklucza się w ten sposób inne przyczyny wzrostu CK, takie jak uszkodzenie mięśnia, zastrzyk domięśniowy czy nadmierny wysiłek.

NT-proBNP

Badanie krwi stosowane do diagnostyki i monitorowania leczenia zastoinowej niewydolności serca, oceny ryzyka w zastoinowej niewydolności serca i ostrych zespołach wieńcowych oraz różnicowania przyczyn duszności – prawidłowe jego poziomy sugerują pozasercowe przyczyny.

Elektrolity (Na, K) w surowicy

Rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.

Homocysteina

Badanie krwi, podobnie jak hsCRP, pomocne w określeniu ryzyka zawału serca lub zakrzepicy żylnej, którego podwyższony poziom jest wskazaniem do profilaktycznego stosowania suplementacji witaminami z grupy B oraz kwasem foliowym.

