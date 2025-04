Jak odczytać wynik badania moczu?

Badanie moczu to prosty sposób na to, by sprawdzić funkcjonowanie nerek i wątroby, wykryć wszelkie choroby metaboliczne, zakażeniu kładu moczowego oraz cukrzycę. Poprzez zbadanie moczu możemy sprawdzić, czy mamy za mało lub za dużo glukozy, bilirubiny, pH czy białka. Co powinno nas zaniepokoić w badaniu moczu?