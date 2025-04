Dane statystyczne mówią, że w Polsce od początku epidemii, zakażonych wirusem HIV zostało 12839 osób ( z czego jedynie 5637 w związku z używaniem narkotyków). Na AIDS zachorowało 2353 osób, zaś zmarło 1023 chorych. Statystyki te pokazują, że osoby zakażone wirusem HIV nie są skazane na rychłą śmierć, a nawet rozwinięcie zakażenia w pełnoobjawowe AIDS. Kluczem do zachowania dobrego stanu zdrowia, jest wczesne rozpoznanie choroby.

Jak rozpoznać zakażenie wirusem HIV?

Badaniem przesiewowym w kierunku zakażenia wirusem HIV jest oznaczenie obecności przeciwciał anty-HIV w surowicy. Test wykonuje się przy pomocy metody immunoenzymantycznej ELISA. Powinno się wykonywać je kilkakrotnie w różnych odstępach czasu, ponieważ w ciągu pierwszych trzech miesięcy od zakażenia może istnieć tak zwane okienko serologiczne, w którym niewielka ilość przeciwciał uniemożliwia ich wykrycie. Szanse na wcześniejsze wykrycie daje wykonanie testu IV generacji, czyli równoczesne oznaczenie przeciwciał anty-HIV wraz z oznaczeniem obecności antygenu HIV. Ponadto pozytywny wynik pierwszego testu, musi zostać potwierdzony wykonaniem testu bardziej dokładnego. W Polsce jest nim test o nazwie Western blot. Tylko próbki, które powtarzalnie dają reakcję w teście ELISA i dają reakcję w Western blocie, są uważane za HIV-pozytywne i wskazują na zakażenie HIV.

W diagnostyce stosuje się także metody biologii molekularnej – PCR. Dzięki temu testowi można szybko wykryć wirusa, jak również oznaczyć jego ilość we krwi. Wykonanie go należy rozważyć, kiedy podejrzewamy, że wynik badania przeciwciał może być fałszywie ujemny, bądź w sytuacji, gdy w kilku powtórzeniach otrzymujemy wynik nieokreślony.

HIV a ryzykowne zachowanie

Badanie w kierunku HIV można wykonać anonimowo i na własne zlecenie pacjenta. Dlatego, kiedy miałeś przypadkowy kontakt seksualny, bierzesz narkotyki, podejrzewasz u siebie zakażenie wirusem HIV, nie zwlekaj i pomyśl o wykonaniu testu w kierunku HIV. Pamiętaj, że każdy, kto podejmuje ryzyko, jest narażony na zakażenie wirusem HIV.

