Cholesterol – cichy zabójca

Zbyt wysokie stężenie cholesterolu w postaci frakcji LDL oraz trójglicerydów TG w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju chorób naczyniowych. Patologie te w krajach rozwiniętych stanowią główną przyczynę zgonów wśród ludzi. Dzięki temu cholesterol zyskał sobie miano „zabójcy XXI wieku”.

Miażdżyca tętnic

Miażdżyca to patologiczny stan naczyń krwionośnych, w którym dochodzi do odkładania się złogów cholesterolu w ścianach tętnic. Powstające blaszki miażdżycowe utrudniają krwi jej naturalny przebieg oraz powodują, że tętnice tracą swą elastyczność. Stają się zatem sztywnymi rurami, nie mogąc sprawie regulować ciśnienia krwi. Ponadto blaszki miażdżycowe mogą pękać i niesione prądem krwi zatykać mniejsze naczynia doprowadzając do niedokrwienia danego narządu.

Groźne skutki miażdżycy

Kiedy proces miażdżycowy przebiega w tętnicach zapatrujących serce w krew, wówczas mamy do czynienia z chorobą niedokrwienną serca. Grozi ona zawałem mięśnia sercowego w skutek całkowitego przerwania dostawy krwi go komórek tego narządu. Kiedy zaś miażdżyca toczy się w tętnicach domózgowych może spowodować udar niedokrwienny. Podobnie jest z innymi organami, takimi jak nerki, jelito czy oczy.

Stłuszczenie narządów

Innymi schorzeniami związanymi z nadmierną ilością cholesterolu we krwi jest postępujący proces powolnego stłuszczenia wielu narządów, szczególnie wątroby czy nerek. Zastępowanie zdrowych komórek tkanką tłuszczową powoduje rozwój niewydolności tych organów.

Walka z cholesterolem

Każdy z nas powinien zatroszczyć się o swój stan zdrowia i mieć na uwadze poziom tłuszczu we krwi. Należy wykonać sobie lipidogram, aby mieć punkt odniesienia w stosunku do wartości poszczególnych frakcji : LDL i HDL. Każdy sam może zbijać nadmiar cholesterolu poprzez modyfikację swego stylu życia.

Zmień dietę

Najważniejsza jest dieta, w której ograniczyć trzeba tłuszcze i produkty pochodzenia zwierzęcego. Mięso wołowe czy wieprzowe zamienić na chudy drób i ryby, masło na margarynę wzbogaconą w sterole roślinne, a do smażenia lub sałatek zamiast olejów stosować oliwę z oliwek.

Awokado zamiast masła

Dobrym zamiennikiem masła są dojrzałe owoce awokado, które łatwo się rozsmarowuje na pieczywie. Roślina ta zawiera cenne mikroelementy (m.in. miedź), która reguluje gospodarkę tłuszczową organizmu hamując procesy stłuszczania wątroby.

Ryby morskie

Głośno ostatnio propagowane spożywanie ryb morskich ma także dobroczynny wpływ na stan naszych naczyń krwionośnych. Zawarte w tłuszczach rybich kwasy omega-3 pomagają obniżyć frakcję LDL, zaś zwiększyć dobry HDL, a także hamują procesy rozwoju miażdżycy.

Mniej kalorii

Dieta niskokaloryczna, pozbawiona nadmiaru słodyczy i cukrów prostych pomaga zrzucić zbędne kilogramy i obniżyć poziom cholesterolu. Należy wybierać produkty o tzw. niskim indeksie glikemicznym oraz bogate w błonnik i węglowodany złożone (warzywa, pieczywo gruboziarniste, kasze).

Sport to zdrowie

Aby obniżyć kalorie oraz podnieść poziom HDL, czyli tzw. „dobrego cholesterolu” należy włączyć do swojego codziennego stylu życia min. 30-minutowy wysiłek fizyczny pod postacią ćwiczeń aerobowych (pływanie, fitness, bieganie, szybki marsz, jazda na rowerze).

Czerwone wino

W procesie rozwoju miażdżycy ważny udział mają używki, takie jak palenie papierosów oraz nadmierne spożywanie alkoholu. Ten ostatni ponadto zwiększa poziom szkodliwych trójglicerydów. Tylko umiarkowane jego spożywanie, a szczególnie czerwonego wina, korzystnie wpływa na profil lipidowy.

Walka ze stresem

Stres sam w sobie nie szkodzi, a jedynie metody jakie stosujemy w walce z nim. Stąd nauka radzenia sobie ze stresem i wyzbycie się takich zachowań jak zapalenie papierosa, wypicie alkoholu czy objadanie się korzystnie wpłyną także na stężenie cholesterolu we krwi.

