Wszystkiemu winna utrata krwi

Niedokrwistość pokrwotoczna powstaje wskutek ostrej lub przewlekłej utraty krwi. W każdym przypadku tej niedokrwistości należy dążyć do ustalenia źródła krwawienia i opanowania go. Czas wystąpienia objawów klinicznych i ich nasilenie zależą od stopnia utraty krwi. W przypadku masywnego krwotoku objawy pojawiają się szybko i może dojść nawet do rozwoju wstrząsu hipowolemicznego (stanu zagrożenia życia). Przy przewlekłym, niewielkim krwawieniu częściej występują symptomy niedokrwistości z niedoboru żelaza, które tracone jest wraz z krwią.

Zobacz też: Interpretacja wyników badania morfologicznego krwi

Ostra niedokrwistość pokrwotoczna

Ostre przyczyny niedokrwistości to najczęściej krwotoki związane z urazem. Należy nadmienić, że osoba dorosła może utracić do 20% objętości krwi bez żadnych konsekwencji. Z kolei przewlekłe krwawienia najczęściej występują w przewodzie pokarmowym i mogą być przez pacjenta niezauważone, a zgłasza się on do lekarza dopiero gdy rozwiną się objawy związane z utratą żelaza, a więc osłabienie, łatwa męczliwość, łamliwość włosów i paznokci, bladość powłok, bóle głowy.

W badaniach laboratoryjnych w przypadku ostrego krwawienia początkowo można nie zaobserwować żadnych odchyleń od normy. Dopiero po upływie kilkudziesięciu godzin dochodzi do spadku stężenia hemoglobiny, hematokrytu i ilości krwinek czerwonych. Dodatkowo dochodzi do zwiększenia ilości leukocytów (krwinek białych) i płytek krwi. Przy przewlekłej utracie krwi parametry takie jak hemoglobina, hematokryt i ilość erytrocytów są także obniżone, często dość znacznie. Same krwinki czerwone są mniejsze niż normalnie (MCV

Zobacz też: Dieta wzmacniająca włosy

Szukamy przyczyn krwotoku

Dążąc do ustalenia źródła krwawienia często wykonać należy cały szereg badań obrazowych i endoskopowych. Wśród nich najczęściej wykonywanymi i najbardziej przydatnymi są gastroskopia i kolonoskopia. Oba wykonywane są przy użyciu specjalnych instrumentów, przypominających giętki wąż, zaopatrzonych w źródło światła i układ optyczny z kamerą. Umożliwia to dokładną ocenę odpowiednich odcinków przewodu pokarmowego – przełyku, żołądka i dwunastnicy w przypadku gastroskopii oraz jelita grubego w przypadku kolonoskopii. Dodatkowo instrumenty te posiadają tzw. kanały robocze, przez które można wprowadzić specjalne narzędzia i w razie potrzeby zaopatrzyć miejsce krwawienia, np. wrzód żołądka.

Reklama