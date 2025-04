Jak dowiedzieć się o zakażeniu?W czasie trwania ciąży, ginekolog zleca wykonanie badania na obecność przeciwciał przeciw toksoplazmozie we krwi, co z kolei – w razie potrzeby – pozwoli wdrożyć działania terapeutyczne. W Polsce badania w kierunku toksoplazmozy wykonuje większość dużych laboratoriów. Najczęściej stosowaną metodą jest badanie krwi w kierunku obecności przeciwciał, głównie klasy IgM i IgG.O czym świadczy obecność przeciwciał?Przeciwciała klasy IgM wykrywa się u osób ze świeżo nabytym zarażeniem. Mogą się utrzymywać do roku od zakażenia, a nierzadko i dłużej. Przeciwciała IgG produkowane są przez całe życie w następstwie inwazji pierwotnej. Wykrycie ich w pojedynczej próbce świadczy jedynie o tym, że do zarażenia doszło w niedalekiej lub odległej przeszłości.Na czym polega test na toksoplazmozę?Rozwiązaniem trudności interpretacyjnych wyżej wymienionych parametrów stał się pomiar siły wiązania przeciwciał IgG z antygenami pasożyta, czyli awidność przeciwciał klasy IgG. Długotrwałe zarażenie prowadzi do powstania przeciwciał IgG ściśle „dopasowujących się” do antygenu, czyli przeciwciał o wysokim powinowactwie, które skutecznie eliminują pasożyta z krwiobiegu. Oznaczenie awidności jest więc zalecanym testem dla kobiet w ciąży, pozwalającym różnicować świeżą infekcję od „odległego” zakażenia, a co za tym idzie, określić ryzyko wystąpienia toksoplazmozy wrodzonej.W przypadku konieczności wykonania badań w materiale innym niż krew (np. płyn mózgowo-rdzeniowy, punktat z węzłów chłonnych itp.) do oznaczeń stosuje się techniki molekularne PCR.Jak zapobiegać zakażeniu?Optymistycznie nastraja fakt, że toksoplazmoza u ludzi jest chorobą wykrywalną i możliwą do uniknięcia.Zapobieganie sprowadza się do wykonywania badań przesiewowych u kobiet planujących potomstwo oraz w I, II i III trymestrze ciąży. Niezbędne jest też zachowanie zasad higieny przy przygotowywaniu posiłków, pracach w ogrodzie, zabawie w piaskownicach, dbałość o czystość kuwet kotów domowych i rodzaj ich pożywienia.

Anna Nowicka

Biochemik, diagnosta laboratoryjny

Diagnostyka Sp. z o.o.