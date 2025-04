Przywry są pasożytami, które mogą wywoływać u człowieka bardzo różnorodne objawy chorobowe. Wśród przywr wyróżniamy pasożyty krwi, jelita, wątroby, płuc.

Co złego może zrobić schistosoma?

Schistosoma mansoni ( przywra żylna Mansona) i inne gatunki schistosoma są pasożytami krwi. Można się nimi zarazić podczas kąpieli w zainfekowanym zbiorniku wodnym. Badania diagnostyczne opierają się na badaniu kału na obecność przywr. W przypadku podejrzenia inwazji Schistosama masoni można również wykonać wziernikowanie odbytnicy z pobraniem wycinka zmienionej błony. Przywra żylna (schistosoma haematobium) powoduje stany zapalne pęcherza moczowego. Badania diagnostyczne w kierunku tego pasożyta opierają się, więc na analizie moczu.

Wszędobylski pasożyt…

Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) jest pasożytem należącym do przywr. Występuje ona na całym świecie. Wiele zwierząt jest nią zakażonych. Czasami ofiarą staje się też człowiek. Źródłem zakażenia jest zanieczyszczona woda, lub źdźbła trawy (często wkładane do ust, zwłaszcza przez dzieci). Objawy chorobowe w fazie ostrej przypominają zapalenie dróg żółciowych. Pojawią się wtedy: bolesne powiększenie wątroby, stan zapalny, żółtaczka. Rutynowo przy podejrzeniu inwazji motylicy wątrobowej wykonuje się badanie kału. Poszukuje się w nim jaj pasożyta. Niestety jest to dopiero możliwe po dwóch miesiącach od zakażenia. Często w diagnostyce wykorzystuje się do badania żółć lub surowicę krwi. Około 50 gatunków nicieni to pasożyty człowieka! Do nicieni należą dobrze znane robaki jak m.in. owsik ludzki oraz glista ludzka.

Mały, ale niebezpieczny…

Włosień kręty jest najmniejszym z nicieni pasożytujących u człowieka. Może wywoływać chorobę zwaną włośnicą. Zaraża się nią poprzez spożywanie zainfekowanego mięsa. Jej objawy mają różne nasilenie, w zależności od intensywności inwazji. Osobniki dorosłe włośnia przebywając w jelicie człowieka mogą powodować bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunkę. Niebezpieczne powikłania mogą wystąpić w momencie inwazji larw do mięśni. Występuje wtedy gorączka, nadmierne pocenie się, bóle mięśni, trudności w poruszaniu się, mówieniu.

Powikłania tej fazy choroby są bardzo groźne. Rozpoznania dokonuje się na podstawie charakterystycznych objawów oraz wyników badania krwi ( podwyższona liczba eozynofilów i leukocytów). Ważne w diagnostyce jest wykrycie larw pasożyta w wycinkach pobranych z mięśni. Jest to metoda bezpośrednia. Z metod pośrednich stosuje się badania immunoserologiczne. Mają one na celu wykrycie charakterystycznych przeciwciał, które organizm człowieka wytwarza przeciwko pasożytowi. Niestety badania te dają wynik pozytywny (potwierdzający inwazję włośnia krętego) dopiero po 2-3 tygodniach od wystąpienia objawów.

Do badań parazytologicznych, mających na celu wykrycie inwazji pasożyta, są pobierane różne materiały. W diagnostyce zakażeń nicieniami lub przywrami wykorzystywane są m.in. krew, kał, mocz a nawet wycinki mięśni.

