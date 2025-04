Dlaczego tak trudno zdiagnozować?

Rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby przysparza pewnych trudności. Często wiąże się to z obecnością niespecyficznych objawów, takich jak: osłabienie, senność, bóle głowy, brak apetytu, gorączka, pobolewanie wątroby czy żołądka). Większość pacjentów zrzuca objawy na karb przemęczenia, złej diety czy alkoholu oraz unika wizyty w gabinecie lekarskim.

W przebiegu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby dopiero w zaawansowanym stadium ( po 15-20 latach całkowicie bezobjawowego stadium) mogą pojawiać się poważniejsze problemy – żylaki, krwotoki z przełyku, hemoroidy, wodobrzusze czy problemy psychiczne. Może wystąpić niewydolność nerek, marskość oraz rak wątroby ( szczególnie podczas zakażenia wirusem HCV). Wczesne rozpoznanie pozwala więc na uniknięcie następstw zapalenia, które mogą stanowić zagrożenie życia pacjenta.

Zakażamy się drogą krwiopochodną

Zakażenie wirusami HBV oraz HCV przenosi się na drodze krwionośnej. Dotyczyć może każdego, chociaż najczęściej narażone są osoby przechodzące zabiegi operacyjne, stomatologiczne, leczone preparatami krwiozastępczymi, narkomani. Ponadto wirus HBV może rozprzestrzeniać się przy pomocy innych płynów ustrojowych – śliny, moczu, potu, spermy, czy poprzez źle wyjałowiony sprzęt medyczny.

Jak zdiagnozować zakażenie wirusami zapalenia wątroby?

Na rynku dostępny jest szereg badań, które umożliwią rozpoznanie zapalenia. Polegają one na ocenie miana przeciwciał wytwarzanych przez organizm przeciwko wirusowi.

W diagnostyce zakażenia HCV stosujemy:

testy serologiczne (ELISA) – wykrywanie przeciwciał anty-HCV,

(ELISA) – wykrywanie przeciwciał anty-HCV, Western blot,

rekombinowane testy immunoblot,

poszukiwanie RNA wirusa,

PCR,

biopsja wątroby.

W diagnostyce zakażenia HBV zastosowanie znajdują:

wykrycie antygenu powierzchniowego wirusa, czyli HbsAg (test ELISA) – wynik pozytywny świadczy o nosicielstwie HBS, ostrej lub przewlekłej fazie WZW B;

oznaczanie przeciwciał anty-HBs – przeciwciała świadczące o uodpornieniu ( szczepienie bądź przebyte WZW B);

HbeAg – pojawia się tuż po ujawnieniu się HbsAg oraz zanika najszybciej w okresie zdrowienia. Jego obecność świadczy o wysokiej zakaźności pacjenta;

anty-HBc IgG – świadczą o przebytym zakażeniu HBV , mogą utrzymywać się w surowicy przez wiele lat;

, mogą utrzymywać się w surowicy przez wiele lat; anty-HBc IgM – wykrywany we wczesnej fazie ostrego WZW B.

Oznaczamy przeciwciała

Rozpoznanie zakażenia wirusami zapalenia wątroby przy pomocy przeciwciał jest stosunkowo proste i nie zabiera wiele czasu. Ponieważ często dochodzi do niego podczas zabiegów operacyjnych, należałoby wykonywać oznaczenia u każdego pacjenta, aby podjąć właściwe działania mające na celu niedopuszczenie do zainfekowania. Ponadto rozpoznanie zapaleń we wczesnym stadium pozwala na uniknięcie groźnych konsekwencji. Jeżeli więc podejrzewamy u siebie wirusowe zapalenie wątroby, poprośmy lekarza rodzinnego o skierowanie na badania krwi.