Jak uniknąć zakażenia?Po pierwsze należy sobie przypomnieć czy zostałyśmy poddane szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B). Jeśli tak, wystarczy jedynie upewnić się, czy nasza odporność na tego wirusa jest prawidłowa, wykonując dwa oznaczenia:

– HBs antygen,

określenie poziomu przeciwciał anty – HBs (koszt około 40zł).

Szczepionka dobra na wszystkoW przypadku braku odporności na WZW B możemy się zaszczepić, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy na etapie planowania ciąży. Pełną odporność na wirusa uzyskujemy po trzech szczepieniach wykonywanych w przeciągu pół roku. Ponadto, po ostatniej dawce szczepionki należy poczekać z poczęciem dziecka przynajmniej przez kolejny miesiąc, gdyż istniejący odczyn poszczepienny mógłby doprowadzić do poronienia.Jeśli jednak jesteśmy już w ciąży i nie posiadamy odporności, bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej higieny pozwalającej na uniknięcie zakażenia. Gdy dziecko zostało zarażone...Z kolei dodatnie wyniki badań krwi, na podstawie których stwierdzono aktywne zakażenie wirusem HBV u przyszłej mamy jest sygnałem dla lekarza, że po porodzie dziecku musi być podana immunoglobulina w celu wyeliminowania niebezpiecznego dla noworodka wirusa, wywołującego zapalenie wątroby. Dodatkowo podanie szczepionki w przeciągu 12 godzin od urodzenia w 96% przypadków przerywa transmisję zakażenia, a immunoglobulina jeszcze bardziej zwiększa jej skuteczność. Obecnie badania w kierunku WZW B należą do badań przesiewowych wykonywanych w pierwszym trymestrze ciąży.Groźny wirus HCVKolejnymi infekcjami, które mogą sprawić wiele kłopotów w czasie ciąży są zakażenia wirusami wywołującymi zapalenie wątroby typu C (WZW C) i HIV. To infekcje, na które niestety nie można się zaszczepić, a ich wczesne wykrycie w czasie ciąży lub przed planowanym poczęciem, pozwala na zmniejszenie ryzyka zakażenia okołoporodowego oraz wyeliminowanie możliwości zakażenia płodu przez zastosowanie odpowiednich leków. Świadomość własnej choroby pozwala na zminimalizowanie przeniesienia wirusa na dziecko między innymi przez wybór cesarskiego cięcia, a nie porodu naturalnego, lub przez wybór sposobu karmienia. Dotychczas nie udowodniono przeniesienia wirusa HCV na noworodka z mlekiem matki, co niestety jest możliwe w przypadku HIV. Przeniesienie wirusa typu C z matki na dziecko powoduje ciężkie zapalenie wątroby u noworodka, które może doprowadzić do sytuacji, w której koniecznym i jedynym sposobem leczenia będzie przeszczep organu. W konsekwencji przeniesienia wirusa HIV na dziecko rodzi się ono z upośledzoną odpornością i jest dużo bardziej podatne na infekcje często nie poddające się antybiotykoterapii i innemu leczeniu.