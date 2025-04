Co to za choroba?

Choroba Reynaud polega na napadowym marznięciu rąk z blednięciem (aż do zupełnego skostnienia). Zmiany te są bolesne.

Wiele chorób może przebiegać z objawem Reynaud, a najgroźniejsza z nich jest sklerodermia układowa, w której objaw marznięcia może nawet o kilkanaście lat wyprzedzać pojawienie się oznak choroby.

W diagnostyce tej choroby najważniejsze znaczenie mają badania immunologiczne. We wczesnym rozpoznaniu może być pomocne jednak dość proste badania wałów paznokciowych, a mianowice kapilaroskopia.

Kapilaroskopia - co to takiego?

Służy ona ocenie krążenia w małych naczyniach skóry i błon śluzowych. Polega na oglądaniu pod mikroskopem naczyń włosowatych zaopatrujących skórę. Najczęściej oglądanymi miejscami są wały paznokciowe dłoni i stóp. Na badaną okolicę nakłada się olejek immersyjny i ogląda pod mikroskopem.

Przy ocenie badania bierze się pod uwagę kolor tła, liczbę i kształt naczyń krwionośnych oraz ich wielkość. U ludzi zdrowych obraz wału paznokciowego kontrolowany w odstępach czasu jest niezmienny, jednorodny. Wszelkie zmiany w tym obrazie mogą sugerować patologię w obrębie mikrokrążenia.

Kapilaroskopia coraz nowocześniejsza

Wyróżnia się kilka rodzajów tego badania, m.in. tradycyjną przy użyciu stereomikroskopów czy fluorescencyjną z pomocą specjalistycznych lamp. Najnowocześniejszym wariantem jest wideo kapilaroskopia. Przy tym badaniu wykorzystywana jest niewielka kamera, dzięki której obraz widoczny jest na monitorze komputera. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania niewiarygodnych powiększeń a także archiwizacja materiału.

Oprócz diagnozy choroby Reynould i sklerodermii, kapilaroskopia jest także wykorzystywana przez chirurgów naczyniowych w diagnostyce zaburzeń przepływu w przebiegu mikroangiopatii cukrzycowej, obrzękach limfatycznych i miażdżycy oraz w niedokrwieniu kończyn dolnych pochodzenia tętniczego czy w zaburzeniach neurologicznych. Metodę tę można także wykorzystywać w monitorowaniu leczenia innych zmian, m.in. w łuszczycy czy dermatozach.

Badanie kapilaroskopowe jest niezwykle użyteczne przy diagnozowaniu szczególnie twardziny układowej gdzie wyniki badan dodatkowych nie są jednoznaczne. W wielu przypadkach pozwala określić wstępną diagnozę lub chociaż wskazać kierunek jej poszukiwań.

Niezwykle ważne jest, aby na miesiąc przed planowanym zabiegiem wykluczyć wycinanie skórek, wszelkie urazy i infekcje skórki paznokcia.

